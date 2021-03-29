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توقيف سائقي قطاري الصعيد و6 مسؤولين في السكك الحديد بمصر

Time منذ ساعة
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توقيف سائقي قطاري الصعيد و6 مسؤولين في السكك الحديد بمصر

القاهرة (صدى):
أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، عن حبس 8 أشخاص في حادث تصادم قطاري سوهاج.

ويعد من بين المقبوض عليهم، هم سائقي القطارين رقمي 157 (مميز) و2011 (إسباني) ومساعديهما، بالإضافة إلى مراقب برج محطة سكة حديد "المراغة"، ورئيس قسم المراقبة المركزية في أسيوط، ومراقبين بالقسم.

وقال النائب العام المصري أن الثمانية أشخاص سيحبسون احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية بشأن ملابسات تصادم القطارين؛ الذي نتج عنه وفاة 18 شخصا وإصابة 200 آخرين بينهم أطفال من مستقلي القطارين، فضلا عن العثور على أشلاء آدمية متفرقة.

 

مصر
حادث
قطار
السكك الحديدية المصرية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تمثيل ثقالة الذرة المغنااطيسية الممثلة بعدد وحدات العناصر الممثلة لعدد ذرات العنصر ! / يعني الممثلة لعدد وحدات العنصر المغناطيسية الممثلة بعدد وحدات العناصر ! إذ لكل ذرة مجموع ممثل لكتلة الذرة المحورية بدلالة ثقالية فراغية عددية مكافئة ممثلة منتظمة لدرجة الثقل أو المغناطيسية بدلالة عددية تمثل تجانس وتكافؤ وحدات المحور الممثلة للدرجة.
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
شبيه صويحبي
الله يا زمن الصحوة / البلوت حرام والكيرم حرام..والدش حرام والتلفزيون حرام .....كل شيء حرام في حرام وعايشين مبسوطين هههههههههههههه سبحان مغير الأحوال...ومقلب الأمور..ومعاقب الليل والنهار
عبدالله محمد الشهري
كلنا عشنا في الرياض وحنا أطفال في نفس هذا الوقت , يعني كلام غير صحيح أبداً, الرياض فيه كل شيء متوفر حتى التلفزيون ملون وحياة جميلة مترفهة وسيارات وأسواق وملاهي وحدائق وشوارع رئيسية وقطار ومطار وصحف ومجلات وإلى آخره من سلسلة الحياة الفارهة, لو قلت قبل 64 سنة ممكن نوافقك الرأي وأظن هذا هو الصحيح.
كان زمان
ههههههههه حلوه الزعله ...

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