توقيف سائقي قطاري الصعيد و6 مسؤولين في السكك الحديد بمصر

القاهرة (صدى):
أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، عن حبس 8 أشخاص في حادث تصادم قطاري سوهاج.
ويعد من بين المقبوض عليهم، هم سائقي القطارين رقمي 157 (مميز) و2011 (إسباني) ومساعديهما، بالإضافة إلى مراقب برج محطة سكة حديد "المراغة"، ورئيس قسم المراقبة المركزية في أسيوط، ومراقبين بالقسم.
وقال النائب العام المصري أن الثمانية أشخاص سيحبسون احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية بشأن ملابسات تصادم القطارين؛ الذي نتج عنه وفاة 18 شخصا وإصابة 200 آخرين بينهم أطفال من مستقلي القطارين، فضلا عن العثور على أشلاء آدمية متفرقة.