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رجل أعمال يقاضي شاب لإرجاع هبة عقار بعد أن أصبحت قيمته مليون ريال

Time منذ ساعة
Views 1002
رجل أعمال يقاضي شاب لإرجاع هبة عقار بعد أن أصبحت قيمته مليون ريال

الرياض (صدى):
أقدم رجل أعمال على رفع قضية على شاب لاسترجاع عقار سكني وهبه ‏له في وقت سابق، وتقدر قيمته الحالية بمليون ريال، وهو ما دفع ‏الشاب للسير في إجراءات رفع قضية ضد رجل الأعمال.‏

وأكد الشاب في الدعوى التي يعتزم رفعها أن ‏رجل الأعمال يطالبه بإرجاع ما تم إعطاؤه من عقار سكني ‏‏"هبة" عن طريق كتابة العدل والتنازل، مشيرا إلى أن سبب محاولة رجل الأعمال استرجاع هبته يرجع ‏لارتفاع سعر العقار في الوقت الحالي إلى مليون ريال، مقابل ‏‏500 ألف في وقت سابق، وفقا لـ الوطن.

وقالت مصادر قانونية أنه لا يحق له استرجاع الهبة بعد تملكها من الموهوب له.‏

عقار سكني
هبة عقار
استرجاع الهبة

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 8940
منذ ساعة
يااا حيف على الرجولة ***

هذا رجل أعمال مفلس بالحقيقه ((( من المروء و أخلاق ))***
khalidnaam
khalidnaam عدد التعليقات : 208
منذ 24 دقيقة
رجل اعمال وطماع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80008
منذ 18 دقيقة
اخييببيييه عليه يهب ويرجع في هبته
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80008
منذ 18 دقيقة
اخييببيييه عليه يهب ويرجع في هبته

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تمثيل ثقالة الذرة المغنااطيسية الممثلة بعدد وحدات العناصر الممثلة لعدد ذرات العنصر ! / يعني الممثلة لعدد وحدات العنصر المغناطيسية الممثلة بعدد وحدات العناصر ! إذ لكل ذرة مجموع ممثل لكتلة الذرة المحورية بدلالة ثقالية فراغية عددية مكافئة ممثلة منتظمة لدرجة الثقل أو المغناطيسية بدلالة عددية تمثل تجانس وتكافؤ وحدات المحور الممثلة للدرجة.
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
شبيه صويحبي
الله يا زمن الصحوة / البلوت حرام والكيرم حرام..والدش حرام والتلفزيون حرام .....كل شيء حرام في حرام وعايشين مبسوطين هههههههههههههه سبحان مغير الأحوال...ومقلب الأمور..ومعاقب الليل والنهار
عبدالله محمد الشهري
كلنا عشنا في الرياض وحنا أطفال في نفس هذا الوقت , يعني كلام غير صحيح أبداً, الرياض فيه كل شيء متوفر حتى التلفزيون ملون وحياة جميلة مترفهة وسيارات وأسواق وملاهي وحدائق وشوارع رئيسية وقطار ومطار وصحف ومجلات وإلى آخره من سلسلة الحياة الفارهة, لو قلت قبل 64 سنة ممكن نوافقك الرأي وأظن هذا هو الصحيح.
كان زمان
ههههههههه حلوه الزعله ...

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