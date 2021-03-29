رجل أعمال يقاضي شاب لإرجاع هبة عقار بعد أن أصبحت قيمته مليون ريال

الرياض (صدى):
أقدم رجل أعمال على رفع قضية على شاب لاسترجاع عقار سكني وهبه له في وقت سابق، وتقدر قيمته الحالية بمليون ريال، وهو ما دفع الشاب للسير في إجراءات رفع قضية ضد رجل الأعمال.
وأكد الشاب في الدعوى التي يعتزم رفعها أن رجل الأعمال يطالبه بإرجاع ما تم إعطاؤه من عقار سكني "هبة" عن طريق كتابة العدل والتنازل، مشيرا إلى أن سبب محاولة رجل الأعمال استرجاع هبته يرجع لارتفاع سعر العقار في الوقت الحالي إلى مليون ريال، مقابل 500 ألف في وقت سابق، وفقا لـ الوطن.
وقالت مصادر قانونية أنه لا يحق له استرجاع الهبة بعد تملكها من الموهوب له.