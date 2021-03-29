خطوات لمنع التنصت على الهواتف الذكية

وكالات (صدى):
كشف كبير الخبراء في اختبار جودة المنتجات الرقمية في شركة "روس كاتشيستفو"، كيفية توقف التنصت على الهواتف الذكية.
وذكر الخبير أن الحد من التنصت على المكالمات الهاتفية وجمع البيانات الشخصية يتأتي باستخدام إعدادات الهاتف الذكي. ويتعين على وجه الخصوص، الدخول إلى قسم (التطبيقات) وتعطيل الوصول إلى الميكروفون ومكبرات الصوت والكاميرا والموقع بداخله.
وأشار إلى أنه يمكن لأصحاب الهواتف الذكية أيضا تعطيل الإعلانات المضمنة للشركة المصنعة، حيث يتطلب ذلك في نظام التشغيل أندرويد إلى الانتقال إلى إعدادات الإعلانات في غوغل وإيقاف تشغيل شريط تمرير تخصيص الإشهارات.
وفي أجهزة " أيفون " فيمكنك الانتقال إلى الإعدادات والخصوصية وخدمات الموقع وخدمات النظام، ثم القيام بإيقاف تشغيل "iAd" تحديد الموقع الجغرافي. ثم انتقل إلى الإعدادات والخصوصية والإعلانات وشغّل: "تقييد تتبع الإعلانات".