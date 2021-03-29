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خطوات لمنع التنصت على الهواتف الذكية

Time منذ 36 دقيقة
Views 1001
خطوات لمنع التنصت على الهواتف الذكية

وكالات (صدى):
كشف كبير الخبراء في اختبار جودة المنتجات الرقمية في شركة "روس كاتشيستفو"، كيفية توقف التنصت على الهواتف الذكية.

وذكر الخبير أن الحد من التنصت على المكالمات الهاتفية وجمع البيانات الشخصية يتأتي باستخدام إعدادات الهاتف الذكي. ويتعين على وجه الخصوص، الدخول إلى قسم (التطبيقات) وتعطيل الوصول إلى الميكروفون ومكبرات الصوت والكاميرا والموقع بداخله.

وأشار إلى أنه يمكن لأصحاب الهواتف الذكية أيضا تعطيل الإعلانات المضمنة للشركة المصنعة، حيث يتطلب ذلك في نظام التشغيل أندرويد إلى الانتقال إلى إعدادات الإعلانات في غوغل وإيقاف تشغيل شريط تمرير تخصيص الإشهارات.

وفي أجهزة " أيفون " فيمكنك الانتقال إلى الإعدادات والخصوصية وخدمات الموقع وخدمات النظام، ثم القيام بإيقاف تشغيل "iAd" تحديد الموقع الجغرافي. ثم انتقل إلى الإعدادات والخصوصية والإعلانات وشغّل: "تقييد تتبع الإعلانات".

 

هواتف ذكية
التصنت
روس كاتشيستفو

التعليقات

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أحدث التعليقات

faeiz1122
هذي نتيجة إهمال البلدية و الأمانه كثرت الكلاب الضالة
faeiz1122
سبقتني كجمغلو ههههه ومنتجات جبل علي وينكم عنها ياوزارة التجاره ولا صم بكم عمي
مطر الاسود
لقد وردني رسائل كثيرة تزعم وجود طرد لي في البريد السعودي وطلب مني نفس الشيىء وحيث ان هناك صندوق بريد مسجل باسمي فقد قمت بالذهاب الى مقر البريد واخبروني بعدم وجود اي طرود لي وماذكره الاخ هو مصداق لما يحدث والسؤال كيف يتغاضى البريد عن مثل هذه الرسائل ولا يتخذ اجراء رادعا خصوصا ان هناك من يستخدم اسم البريد السعودي في عمليات نصب واحتيال
السعودية العظمي
هذا الفساد بعينه ويننهيئة البساد عن هذا المفسد الي يلغب بمدخرات الوطن
رااايق
الله أعلم *** الله يرحمك يااا خميس ***

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