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رئيس نادي الاتحاد يوضح سبب طلب حكام أجانب أمام الهلال

Time منذ 46 دقيقة
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رئيس نادي الاتحاد يوضح سبب طلب حكام أجانب أمام الهلال

نواف السالم (صدى):
كشف أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، أمس الأحد، سبب طلب الفريق لحكام أجانب في مباراته أمام نادي الهلال؛ حيث أكد على أهمية المباراة وأنها "مباراة حساسة".

وصرح رئس نادي الاتحاد: "طلبنا حكاما أجانب لمباراة الهلال، وهي مباراة حساسة لكي نخرج من اللغط اللي موجود، خاصة بعد ما حدث في مواجهتنا الأخيرة أمام الفتح في ربع نهائي كأس الملك، حيث آلمني الخروج من المسابقة بأخطاء التحكيم".

وأضاف: "ولا أطالب بأكثر من اللازم، وبالطبع ما زلنا ندعم الحكم السعودي، والوضع الصحي الحالي بالعالم كان من الصعب معه أن تستقطب حكما أجنبيا، ولكن هذه قمة وكلاسيكو سعودي لذلك كنا حريصين على استقطاب حكم من الخارج".

وتحدث عن أزمة هارون كمارا وما تردد عن خصم نقاط من الفريق في الدوري:" تعاقدنا مع كمارا لمدة سنتين، وإدارة النادي دفعت من جيبها الخاص 10 ملايين ريال، وبعد ذلك مررنا بظروف الجائحة وخسرنا راعيا رئيسيا كان موجودا، ثم حصل تغيير في الإدارات والآن المدير التنفيذي يتواصل مع مسؤولي القادسية لحل الأزمة".

وتابع: "وجميع الأندية تمر بظروف صعبة ولا يمكن لأي لجنة أن تقف في وجه نادٍ سعودي، والحمدلله الاتحاد يقدم مستويات متطورة وإن شاء الله نتواصل مع الأندية التي لها حقوق ونحل الأزمات الحالية، واستطعنا إنهاء 5 قضايا داخلية من أصل 9"؛ مؤكدًا: "لا يوجد خصم نقاط وسنتواصل مع الأندية التي لها حقوق وسيتم الاتفاق على جدولتها" .

الهلال
الاتحاد
دوري المحترفين
أنمار الحائلي

التعليقات

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أحدث التعليقات

faeiz1122
هذي نتيجة إهمال البلدية و الأمانه كثرت الكلاب الضالة
faeiz1122
سبقتني كجمغلو ههههه ومنتجات جبل علي وينكم عنها ياوزارة التجاره ولا صم بكم عمي
مطر الاسود
لقد وردني رسائل كثيرة تزعم وجود طرد لي في البريد السعودي وطلب مني نفس الشيىء وحيث ان هناك صندوق بريد مسجل باسمي فقد قمت بالذهاب الى مقر البريد واخبروني بعدم وجود اي طرود لي وماذكره الاخ هو مصداق لما يحدث والسؤال كيف يتغاضى البريد عن مثل هذه الرسائل ولا يتخذ اجراء رادعا خصوصا ان هناك من يستخدم اسم البريد السعودي في عمليات نصب واحتيال
السعودية العظمي
هذا الفساد بعينه ويننهيئة البساد عن هذا المفسد الي يلغب بمدخرات الوطن
رااايق
الله أعلم *** الله يرحمك يااا خميس ***

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