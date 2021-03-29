رئيس نادي الاتحاد يوضح سبب طلب حكام أجانب أمام الهلال

نواف السالم (صدى):
كشف أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، أمس الأحد، سبب طلب الفريق لحكام أجانب في مباراته أمام نادي الهلال؛ حيث أكد على أهمية المباراة وأنها "مباراة حساسة".
وصرح رئس نادي الاتحاد: "طلبنا حكاما أجانب لمباراة الهلال، وهي مباراة حساسة لكي نخرج من اللغط اللي موجود، خاصة بعد ما حدث في مواجهتنا الأخيرة أمام الفتح في ربع نهائي كأس الملك، حيث آلمني الخروج من المسابقة بأخطاء التحكيم".
وأضاف: "ولا أطالب بأكثر من اللازم، وبالطبع ما زلنا ندعم الحكم السعودي، والوضع الصحي الحالي بالعالم كان من الصعب معه أن تستقطب حكما أجنبيا، ولكن هذه قمة وكلاسيكو سعودي لذلك كنا حريصين على استقطاب حكم من الخارج".
وتحدث عن أزمة هارون كمارا وما تردد عن خصم نقاط من الفريق في الدوري:" تعاقدنا مع كمارا لمدة سنتين، وإدارة النادي دفعت من جيبها الخاص 10 ملايين ريال، وبعد ذلك مررنا بظروف الجائحة وخسرنا راعيا رئيسيا كان موجودا، ثم حصل تغيير في الإدارات والآن المدير التنفيذي يتواصل مع مسؤولي القادسية لحل الأزمة".
وتابع: "وجميع الأندية تمر بظروف صعبة ولا يمكن لأي لجنة أن تقف في وجه نادٍ سعودي، والحمدلله الاتحاد يقدم مستويات متطورة وإن شاء الله نتواصل مع الأندية التي لها حقوق ونحل الأزمات الحالية، واستطعنا إنهاء 5 قضايا داخلية من أصل 9"؛ مؤكدًا: "لا يوجد خصم نقاط وسنتواصل مع الأندية التي لها حقوق وسيتم الاتفاق على جدولتها" .