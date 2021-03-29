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أرامكو السعودية تبرم اتفاقية لإعادة هيكلة ديون لـ"صدارة"

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أرامكو السعودية تبرم اتفاقية لإعادة هيكلة ديون لـ"صدارة"

الرياض (صدى):
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) أنها أبرمت اتفاقيات تتعلق بإعادة هيكلة الديون ذات الأولوية لشركة صدارة للكيميائيات وتعديل بعض شروط الترتيبات التجارية لشركة صدارة للكيميائيات فيما يتعلق بشراء مواد اللقيم والتسويق لمنتجات صدارة النهائية.

ووافقت أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال (داو) على تقديم ضمان بما لا يزيد عن مبلغ قدره 3.7 مليار دولار أمريكي من إجمالي أصل مبلغ الدين ذي الأولوية، وذلك بما يتناسب مع ملكيتهما في شركة صدارة للكيميائيات.

وأوضحت أن ذلك يـعد أقل بكثير مقارنة بالضمانات المقدمة سابقًا البالغة 10 مليار دولار أمريكي والتي تم الإفصاح عنها وقت إكتمال مشروع صدارة فـي نوفمـبر 2020..

كما تضمنت أيـضاً احكام إعادة الهيكلة امتيازات مـثل منح فترة سماح لا يتم بموجبها سداد أصل الدين حتى تاريخ 15 يونيو 2026، وتمديد تاريخ الاستحقاق النهائي لجميع التسهيلات من عام 2029 إلى عام 2038.

وأبرمت أرامكو السعودية وشركة داو (و/ أو الشركات التابعة لهما) وصدارة للكيميائيات اتفاقيات بغرض تزويد لقيم إضافي عن طريق زيادة كمية الإيثان والبنزين الطبيعي التي يتم توريدها عن طريق أرامكو السعودية وزيادة تدريجية في حقوق أرامكو السعودية في تسويق المنتجات النهائية التي تنتجها صدارة للكيميائيات وذلك من خلال الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت أرامكو إلى أن شركة صدارة للكيميائيات طرف ذو علاقة؛ نظراً لكونها إحدى الشركات التابعة لها، حيث تمتلك (أرامكو السعودية) 65% من رأسمال شركة صدارة للكيميائيات.

 

أرامكو السعودية
صدارة
شركة الزيت العربية السعودية

التعليقات

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أحدث التعليقات

faeiz1122
هذي نتيجة إهمال البلدية و الأمانه كثرت الكلاب الضالة
faeiz1122
سبقتني كجمغلو ههههه ومنتجات جبل علي وينكم عنها ياوزارة التجاره ولا صم بكم عمي
مطر الاسود
لقد وردني رسائل كثيرة تزعم وجود طرد لي في البريد السعودي وطلب مني نفس الشيىء وحيث ان هناك صندوق بريد مسجل باسمي فقد قمت بالذهاب الى مقر البريد واخبروني بعدم وجود اي طرود لي وماذكره الاخ هو مصداق لما يحدث والسؤال كيف يتغاضى البريد عن مثل هذه الرسائل ولا يتخذ اجراء رادعا خصوصا ان هناك من يستخدم اسم البريد السعودي في عمليات نصب واحتيال
السعودية العظمي
هذا الفساد بعينه ويننهيئة البساد عن هذا المفسد الي يلغب بمدخرات الوطن
رااايق
الله أعلم *** الله يرحمك يااا خميس ***

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