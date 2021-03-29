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المسند: إرتفاع تدريجي لدرجات الحرارة.. والكتلة الهوائية الحالية لن تكون الأخيرة

Time منذ 24 دقيقة
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المسند: إرتفاع تدريجي لدرجات الحرارة.. والكتلة الهوائية الحالية لن تكون الأخيرة

الرياض (صدى):
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند أن الموجة الهوائية الباردة الحالية التي تشهدها المملكة لن تكون الأخيرة.

وقال المسند: "‏الكتلة الهوائية الباردة الحالية والتي توغلت يوم أمس في أجواء ‎المملكة تهبط بدرجة الحرارة،ومن يوم غد تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي،علماً أن هذه الموجة الباردة السريعة لن تكون الأخيرة".

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، كما يستمر تأثر سواحل تبوك ، المدينة المنورة، ومكة المكرمة و سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

درجة الحرارة
عبدالله المسند
الموجة الهوائية

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أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
؟؟
تحب اولادها سبحان الله هذى من صفات كل ام حنونه
رااايق
هو أيش اللي صاير *** كم عدد اللقحات الموجودة لـ كورونا *** وأعتقد مع نهاية 2021 ** بنلقى(ا) عشرات من اللقحات لـ كورونا فيه منها اللي سمعنا عنها بيكون كبسولات و كذلك بخاخات *** وفي هذه الحالة تعتبر المسأله تجارية بحته **** . أرحموا الشعوب ترى ماهم ناقصين هم وغم ماا هو كفاية كورونا الي صار كذا نوع من متحور وغيره من السلالات اللي ماندري كيف صارت ** الله يرحمنا برحمته *** حتى الهند يقولون عندهم نوع شغالين عليه بخاخ *** ((على العموم أحنا ماهمنا من هذا كله عندنا وزارة الصحة نأخذ منها الكلام الصحيح ولا علينا من الباقي)) *** بس هذا ردي على مايذكر من بعض وسائل الأعلام **** والحمد لله على كل حال ***
دكتر من خميس مشيط
الحمد لله عاد لحضن امه مافيش احن من الام
دكتر من خميس مشيط
ما فيه احن من قلب الام الحمد لله عاد لحضن امه

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