المسند: إرتفاع تدريجي لدرجات الحرارة.. والكتلة الهوائية الحالية لن تكون الأخيرة

الرياض (صدى):
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند أن الموجة الهوائية الباردة الحالية التي تشهدها المملكة لن تكون الأخيرة.
وقال المسند: "الكتلة الهوائية الباردة الحالية والتي توغلت يوم أمس في أجواء المملكة تهبط بدرجة الحرارة،ومن يوم غد تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي،علماً أن هذه الموجة الباردة السريعة لن تكون الأخيرة".
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، كما يستمر تأثر سواحل تبوك ، المدينة المنورة، ومكة المكرمة و سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.