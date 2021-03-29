تصنيع لقاح "حياة-فاكس" ضد كورونا في الإمارات هذا العام

أبوظبي (صدى):
تبدأ شركة أدوية جديدة في أبوظبي، في تصنيع لقاح الوقاية من فيروس كورونا الذي تنتجه شركة "سينوفارم" الصينية، في وقت لاحق هذا العام، تحت اسم "حياة-فاكس".
ويأتي في إطار مشروع مشترك بين الشركة الصينية وشركة التكنولوجيا الإماراتية "جروب42" ومقرها أبوظبي.
وسيحمل اللقاح المضاد لفيروس كورونا اسم "حياة-فاكس" في الإمارات، لكنه سيكون ذات اللقاح الذي يقدم في الإمارات منذ الموافقة عليه في ديسمبر الماضي.
يذكر أن طاقة الإنتاج في المشروع المشترك بين "سينوفارم" و"جي.42" بأبوظبي ستصل إلى 200 مليون جرعة في العام