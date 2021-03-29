وظائف شاغرة في شركة ايكيا

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة ايكيا العالمية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق بالرياض والظهران.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: عارض منتجات - مرئي (الرياض): مؤهل علمي خبرة لا تقل عن 5 سنوات في قسم الاتصالات والتصميم الداخلي، إجادة اللغة الإنجليزية.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مُحاسب زبائن (كاشير) - دوام الجزئي (الظهران): شهادة الثانوية العامة فما فوق، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:
1- عارض منتجات - مرئي (الرياض) من هنــــــــــــــا .
2- مُحاسب زبائن (كاشير) - دوام الجزئي (الظهران) من هنــــــــــــــا .