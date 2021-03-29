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وظائف شاغرة في شركة ايكيا

Time منذ ساعة
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وظائف شاغرة في شركة ايكيا

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة ايكيا العالمية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق بالرياض والظهران.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: عارض منتجات - مرئي (الرياض): مؤهل علمي خبرة لا تقل عن 5 سنوات في قسم الاتصالات والتصميم الداخلي، إجادة اللغة الإنجليزية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مُحاسب زبائن (كاشير) - دوام الجزئي (الظهران): شهادة الثانوية العامة فما فوق، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:

1- عارض منتجات - مرئي (الرياض) من هنــــــــــــــا .

2- مُحاسب زبائن (كاشير) - دوام الجزئي (الظهران) من هنــــــــــــــا .

وظائف
الرياض
الظهران
شركة ايكيا

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
؟؟
تحب اولادها سبحان الله هذى من صفات كل ام حنونه
رااايق
هو أيش اللي صاير *** كم عدد اللقحات الموجودة لـ كورونا *** وأعتقد مع نهاية 2021 ** بنلقى(ا) عشرات من اللقحات لـ كورونا فيه منها اللي سمعنا عنها بيكون كبسولات و كذلك بخاخات *** وفي هذه الحالة تعتبر المسأله تجارية بحته **** . أرحموا الشعوب ترى ماهم ناقصين هم وغم ماا هو كفاية كورونا الي صار كذا نوع من متحور وغيره من السلالات اللي ماندري كيف صارت ** الله يرحمنا برحمته *** حتى الهند يقولون عندهم نوع شغالين عليه بخاخ *** ((على العموم أحنا ماهمنا من هذا كله عندنا وزارة الصحة نأخذ منها الكلام الصحيح ولا علينا من الباقي)) *** بس هذا ردي على مايذكر من بعض وسائل الأعلام **** والحمد لله على كل حال ***
دكتر من خميس مشيط
الحمد لله عاد لحضن امه مافيش احن من الام
دكتر من خميس مشيط
ما فيه احن من قلب الام الحمد لله عاد لحضن امه

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