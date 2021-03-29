بايدن: يقلقني تقارب الصين وإيران منذ سنوات

واشنطن (صدى):
علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، على اتفاق التعاون الذي وقع قبل يومين بين الصين وإيران.
وقال بايدن" لدي قلق بشأن تلك الشراكة المتزايدة بين الطرفين منذ سنوات"، إلا أن الرئيس الأمريكي لم عط أي تفاصيل إضافية توضح مخاوفه هذه بشأن توقيع اتفاقية التعاون الشامل التي تمتد 25 عامًا بين البلدين.
الجدير بالذكر أنه تم التوقيع على اتفاقية تعاون شامل بين إيران والصين، لمدة 25 عاما يوم السبت الماضي خلال زيارة وزير الخارجية الصيني لطهران، بينما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترًا متزايدًا.