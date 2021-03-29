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لقطة قديمة من أمام الكعبة المشرفة
منذ 22 دقيقة
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التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عدد التعليقات : 79985
منذ 17 دقيقة
اللهم زد بيتك هذا شرفا ومهابه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عدد التعليقات : 79985
منذ 17 دقيقة
اللهم زد بيتك هذا شرفا ومهابه
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أحدث التعليقات
ابو عمار
ههههههههههههههه يمكن تكون احلى من زوجته
ابو محمد 😎 ✍️
مسكين ، اللهم لا شماته ..
الشمرى
مهما كانت الظروف والنتيجة مافية داعى بإمكانات رونالدو وهو قائد المنتخب بأن يقوم إلقاء إشارة قيادة منتخب بلاده على الأرض بعد مباراة الأمس أمام صربيا يجب ان يعاقب من المسئولين فى الاتحاد البرتغالى لايعنى خسارة مباراه او تعادل هذا التصرف ولايعنى إلغاء هدف من اجل انجاز شخصى الى ذلك
ابو عمار
هذا ليس هو الوحيد الذين يقبلون بكفالة الاجنبي مقابل راتب شهري زهيد جدا وهذا يدل على هبالة المواطن لانه على الاقل المفروض يحصل على راتب لا يقل عن 5 الاف شهريا ثم تكون جوزات العماله عنده في بيته وقبل ما يسافرون لبنلادهم يتأكد ان المنشأه غير مطلوب ماديا لتجار اللي يستورد منهم الاطارات والزيوت
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها
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