الأعداد السابقة للصحيفة

لقطة قديمة من أمام الكعبة المشرفة

Time منذ 22 دقيقة
Views 2
لقطة قديمة من أمام الكعبة المشرفة

url="https://www.slaati.com/2021/3/29/p1829485.html" title="لقطة قديمة من أمام الكعبة المشرفة" description="لقطة قديمة من أمام الكعبة المشرفة" inline-template>
Time واتساب

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 79985
منذ 17 دقيقة
اللهم زد بيتك هذا شرفا ومهابه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 79985
منذ 17 دقيقة
اللهم زد بيتك هذا شرفا ومهابه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههه يمكن تكون احلى من زوجته
ابو محمد 😎 ✍️
مسكين ، اللهم لا شماته ..
الشمرى
مهما كانت الظروف والنتيجة مافية داعى بإمكانات رونالدو وهو قائد المنتخب بأن يقوم إلقاء إشارة قيادة منتخب بلاده على الأرض بعد مباراة الأمس أمام صربيا يجب ان يعاقب من المسئولين فى الاتحاد البرتغالى لايعنى خسارة مباراه او تعادل هذا التصرف ولايعنى إلغاء هدف من اجل انجاز شخصى الى ذلك
ابو عمار
هذا ليس هو الوحيد الذين يقبلون بكفالة الاجنبي مقابل راتب شهري زهيد جدا وهذا يدل على هبالة المواطن لانه على الاقل المفروض يحصل على راتب لا يقل عن 5 الاف شهريا ثم تكون جوزات العماله عنده في بيته وقبل ما يسافرون لبنلادهم يتأكد ان المنشأه غير مطلوب ماديا لتجار اللي يستورد منهم الاطارات والزيوت
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها

أخر الأخبار

الاتصالات السعودية توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بالرياض
الاتصالات السعودية توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بالرياض
Time منذ 13 دقيقة Views 1201
لقطة قديمة من أمام الكعبة المشرفة
لقطة قديمة من أمام الكعبة المشرفة
Time منذ 22 دقيقة Views 2
مصر تنجح في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس
مصر تنجح في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس
Time منذ 27 دقيقة Views 1003
اختراق حساب وزارة التربية احتجاجًا على الاختبارات الورقية بالكويت
اختراق حساب وزارة التربية احتجاجًا على الاختبارات الورقية بالكويت
Time منذ 30 دقيقة Views 1004
قصة مقيم تسبب في سجن مواطن بعدما أقنعه بالتستر عليه مقابل 1500 ريال
قصة مقيم تسبب في سجن مواطن بعدما أقنعه بالتستر عليه مقابل 1500 ريال
Time منذ 35 دقيقة Views 1000
طي قيد 54 إماما وخطيبا بسبب تجاوزات فكرية
طي قيد 54 إماما وخطيبا بسبب تجاوزات فكرية
Time منذ ساعة Views 1003
طالب يطعن زميله بخنجر بعد تعديه عليه بالسب
طالب يطعن زميله بخنجر بعد تعديه عليه بالسب
Time منذ ساعة Views 1
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
Time منذ ساعتين Views 1002
نجل الراحل خميس العويران يهاجم الهلال وعمه يكشف الحقيقة
نجل الراحل خميس العويران يهاجم الهلال وعمه يكشف الحقيقة
Time منذ ساعتين Views 1002
الممثلة جيهان فاضل تدخل في اكتئاب بعد أنباء بيعها "الجبن" في كندا
الممثلة جيهان فاضل تدخل في اكتئاب بعد أنباء بيعها "الجبن" في كندا
Time منذ ساعتين Views 40