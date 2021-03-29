قصة مقيم تسبب في سجن مواطن بعدما أقنعه بالتستر عليه مقابل 1500 ريال

مكة المكرمة (صدى):
دفع مواطن شاب في مكة ثمن تستره التجاري على مقيم من جنسية عربية، بدخوله السجن، وذلك بعدما استغله المقيم وأقنعه بنقل ملكية المنشأة لاسمه كونه سعوديا وغير موظف حكومي.
وكان المقيم قد سافر لوطنه، وترك المنشأة " محل تغيير زيوت وإطارات سيارات " للشاب، وبعد أيام قليلة تفاجأ بسيل من الدائنين، بحسب الوطن.
وقد تعرف الشاب على المقيم أثناء صيانة مركبته، إذ كشف له عن سبب مجيئه لمكة المكرمة، وعن ظروفه المادية وعرض عليه فكرة أن يقوم بكفالة المشرف على المحل وجميع العاملين فيه من بني جلدته، ويقوم بنقل ملكية المنشأة لاسمه، مقابل 1500 ريال يدفعها له بشكل شهري.
ووافق الشاب دون مشاورة أهله أو ذوي الاختصاص على العرض الذي يراه مغريا بالنسبة له.