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قصة مقيم تسبب في سجن مواطن بعدما أقنعه بالتستر عليه مقابل 1500 ريال

Time منذ 35 دقيقة
Views 1001
قصة مقيم تسبب في سجن مواطن بعدما أقنعه بالتستر عليه مقابل 1500 ريال

مكة المكرمة (صدى):
دفع مواطن شاب في مكة ثمن تستره التجاري على مقيم من جنسية عربية، بدخوله السجن، وذلك بعدما استغله المقيم وأقنعه بنقل ملكية المنشأة لاسمه كونه سعوديا وغير موظف حكومي.

وكان المقيم قد سافر لوطنه، وترك المنشأة " محل تغيير زيوت وإطارات سيارات " للشاب، وبعد أيام قليلة تفاجأ بسيل من الدائنين، بحسب الوطن.

وقد تعرف الشاب على المقيم أثناء صيانة مركبته، إذ كشف له عن سبب مجيئه لمكة المكرمة، وعن ظروفه المادية وعرض عليه فكرة أن يقوم بكفالة المشرف على المحل وجميع العاملين فيه من بني جلدته، ويقوم بنقل ملكية المنشأة لاسمه، مقابل 1500 ريال يدفعها له بشكل شهري.

ووافق الشاب دون مشاورة أهله أو ذوي الاختصاص على العرض الذي يراه مغريا بالنسبة له.

مقيم
مكة
سجن
مواطن

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 79985
منذ 30 دقيقة
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 79985
منذ 29 دقيقة
الله لايبلانا ولا يبلابنا
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 48394
منذ 8 دقائق
هذا ليس هو الوحيد الذين يقبلون بكفالة الاجنبي مقابل راتب شهري زهيد جدا وهذا يدل على هبالة المواطن لانه على الاقل المفروض يحصل على راتب لا يقل عن 5 الاف شهريا ثم تكون جوزات العماله عنده في بيته وقبل ما يسافرون لبنلادهم يتأكد ان المنشأه غير مطلوب ماديا لتجار اللي يستورد منهم الاطارات والزيوت
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 126674
منذ 6 دقائق
مسكين ، اللهم لا شماته ..

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههه يمكن تكون احلى من زوجته
ابو محمد 😎 ✍️
مسكين ، اللهم لا شماته ..
الشمرى
مهما كانت الظروف والنتيجة مافية داعى بإمكانات رونالدو وهو قائد المنتخب بأن يقوم إلقاء إشارة قيادة منتخب بلاده على الأرض بعد مباراة الأمس أمام صربيا يجب ان يعاقب من المسئولين فى الاتحاد البرتغالى لايعنى خسارة مباراه او تعادل هذا التصرف ولايعنى إلغاء هدف من اجل انجاز شخصى الى ذلك
ابو عمار
هذا ليس هو الوحيد الذين يقبلون بكفالة الاجنبي مقابل راتب شهري زهيد جدا وهذا يدل على هبالة المواطن لانه على الاقل المفروض يحصل على راتب لا يقل عن 5 الاف شهريا ثم تكون جوزات العماله عنده في بيته وقبل ما يسافرون لبنلادهم يتأكد ان المنشأه غير مطلوب ماديا لتجار اللي يستورد منهم الاطارات والزيوت
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها

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