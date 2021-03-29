نجل الراحل خميس العويران يهاجم الهلال وعمه يكشف الحقيقة

طلال الغامدي (صدى):
أثارت تصريحات لنجل الراحل خميس العويران، اللاعب الدولي السابق، الجدل، والتي هاجم فيها نادي الهلال بقوله إن الإدارة لم تلتزم بتخصيص دخل مواجهة الديربي بين الهلال والنصر، التي جرت في الـ27 من أكتوبر 2019، للاعب الهلال والمنتخب الوطني السابق.
ومن جانبه خرج ثامر العويران شقيق اللاعب الراحل، في تصريحات تلفزيونية، نافيا تصريحات ابن شقيقه " حمد " قائلا: " نادي الهلال ما قصر ويشكر من كبير وصغير، والهلال كبير مو فاضي لهذه الشغلات ".
وأضاف ثامر العويران: " الصحفي كتب عن أشياء ما قالها حمد، ومن تواصل معه لم يعرف نفسه بأنه صحفي ".