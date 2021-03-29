الأعداد السابقة للصحيفة

نجل الراحل خميس العويران يهاجم الهلال وعمه يكشف الحقيقة

Time منذ 50 دقيقة
Views 1002
نجل الراحل خميس العويران يهاجم الهلال وعمه يكشف الحقيقة

طلال الغامدي (صدى):
أثارت تصريحات لنجل الراحل خميس العويران، اللاعب الدولي السابق، الجدل، والتي هاجم فيها نادي الهلال بقوله إن الإدارة لم تلتزم بتخصيص دخل مواجهة الديربي بين الهلال والنصر، التي جرت في الـ27 من أكتوبر 2019، للاعب الهلال والمنتخب الوطني السابق.

ومن جانبه خرج ثامر العويران شقيق اللاعب الراحل، في تصريحات تلفزيونية، نافيا تصريحات ابن شقيقه " حمد " قائلا: " نادي الهلال ما قصر ويشكر من كبير وصغير، والهلال كبير مو فاضي لهذه الشغلات ".

وأضاف ثامر العويران: " الصحفي كتب عن أشياء ما قالها حمد، ومن تواصل معه لم يعرف نفسه بأنه صحفي ".

النصر
الهلال
العويران

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 9883
منذ 15 دقيقة
عادي صحغي يهاجم الهلال حتي لو كانت اخبارة ملفقة
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 9883
منذ 13 دقيقة
الصحفي فبرك تصريحات نجل العويران حتي يتهم الهلال و لكن اخية ثامر وضح الحفيفة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
الحمد لله انصفك القضاء
نجاة محمد
تريد الصرف علي ابنائها بعد وفاه زوجها ايش المشكلة في عملها
نجاة محمد
تريد الصرف علي ابنائها بعد وفاه زوجها ايش المشكلة في عملها
نجاة محمد
الصحفي فبرك تصريحات نجل العويران حتي يتهم الهلال و لكن اخية ثامر وضح الحفيفة
نجاة محمد
عادي صحغي يهاجم الهلال حتي لو كانت اخبارة ملفقة

أخر الأخبار

طالب يطعن زميله بخنجر بعد تعديه عليه بالسب
طالب يطعن زميله بخنجر بعد تعديه عليه بالسب
Time منذ 11 دقيقة Views 2
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
Time منذ 42 دقيقة Views 1002
نجل الراحل خميس العويران يهاجم الهلال وعمه يكشف الحقيقة
نجل الراحل خميس العويران يهاجم الهلال وعمه يكشف الحقيقة
Time منذ 50 دقيقة Views 1002
الممثلة جيهان فاضل تدخل في اكتئاب بعد أنباء بيعها "الجبن" في كندا
الممثلة جيهان فاضل تدخل في اكتئاب بعد أنباء بيعها "الجبن" في كندا
Time منذ ساعة Views 42
الأحوال الشخصية تنتصر لوالدة "معنف الرياض" المصرية
الأحوال الشخصية تنتصر لوالدة "معنف الرياض" المصرية
Time منذ ساعة Views 1393
شاهد.. "السرعة" سبب جنوح السفينة بقناة السويس
شاهد.. "السرعة" سبب جنوح السفينة بقناة السويس
Time منذ ساعة Views 1583
ولي العهد يبحث مبادرة زراعة 50 مليار شجرة مع عدد من قادة الدول
ولي العهد يبحث مبادرة زراعة 50 مليار شجرة مع عدد من قادة الدول
Time منذ ساعتين Views 1547
الشرطة تطلق سراح سجين بالخطأ!
الشرطة تطلق سراح سجين بالخطأ!
Time منذ ساعتين Views 671
العثور على شاب مصاب بالتوحد بعد ساعات من تغيبه عن منزله بجدة
العثور على شاب مصاب بالتوحد بعد ساعات من تغيبه عن منزله بجدة
Time منذ ساعتين Views 1680
"هدايا من أمازون".. فخ جديد لسرقة بياناتك
"هدايا من أمازون".. فخ جديد لسرقة بياناتك
Time منذ ساعتين Views 1680