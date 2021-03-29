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شاهد.. "السرعة" سبب جنوح السفينة بقناة السويس

Time منذ 19 دقيقة
Views 1419
شاهد.. "السرعة" سبب جنوح السفينة بقناة السويس

القاهرة (صدى):
صرح مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، الفريق مهاب مميش، بأن سرعة السفينة الجانحة في قناة السويس هي السبب الرئيسي وراء جنوحها.

وقال مميش في تصريحات تلفزيونية، إن منشآت السفينة من الممكن أن تستقبل هواء ويتم تعبئته بها وهذا يزيد من سرعتها.

وأضاف: " مسؤولية جنوح السفينة وأمنها وسلامتها تعود لقائدها "، مشيرا إلى أن رأي المرشد استشاري فقط ويمكن عدم الأخذ به.

وأشار إلى أن حل الأزمة سيكون اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء على أقصى تقدير، مبينا أنه توقع هذا الموعد لحل الأزمة بناء على عملية المد والجزر وتزويد المياه في القناة حوالي 60 سنتيمتر وهذا سيساعد على تعويم السفينة.

Time واتساب
مصر
قناة السويس
السفينة الجانحة

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب اكمل جميلك وادفع 50 الف جنيه لكل مصاب في الحادث
ابو عمار
هههههههههههههه هذا حضه
ابو عمار
تقبل الله
د محمد ماجد بخش
تمثيل فترة العناصر لتمثيل زيادة الثقالة الفراغية العددية الممثلة لفترة تمثيل زيادة الثقل العددي الرابط الممثلة بوحدات تمثيل درجة ثقل العنصر الممثلة لدرجة ثقالة العنصر !! حيلة ممثلة ماكرة انطلت على دهاقنة العلوم
ابو عمار
اوكي

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