الأعداد السابقة للصحيفة

ولي العهد يبحث مبادرة زراعة 50 مليار شجرة مع عدد من قادة الدول

Time منذ 46 دقيقة
Views 1537
ولي العهد يبحث مبادرة زراعة 50 مليار شجرة مع عدد من قادة الدول

الرياض (صدى):
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالات هاتفية بعدد من قادة الدول، وذلك لبحث مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".

وأجرى ولي العهد اتصالاته بكل من: الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والفريق أول عبدالفتاح برهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي في جمهورية السودان، ومصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، وكذلك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

والمبادرة التي أعلن عنها سمو ولي العهد، تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم.

وجرى استعراض أهمية المبادرة في مواجهة التحديات البيئية في المنطقة والعالم، ودورها في تحسين جودة الحياة والصحة العامة.

Time واتساب
ولي العهد
مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههه هذا حضه
ابو عمار
تقبل الله
د محمد ماجد بخش
تمثيل فترة العناصر لتمثيل زيادة الثقالة الفراغية العددية الممثلة لفترة تمثيل زيادة الثقل العددي الرابط الممثلة بوحدات تمثيل درجة ثقل العنصر الممثلة لدرجة ثقالة العنصر !! حيلة ممثلة ماكرة انطلت على دهاقنة العلوم
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي مبروك للكلب

أخر الأخبار

الأحوال الشخصية تنتصر لوالدة "معنف الرياض" المصرية
الأحوال الشخصية تنتصر لوالدة "معنف الرياض" المصرية
Time منذ 3 دقائق Views 1167
شاهد.. "السرعة" سبب جنوح السفينة بقناة السويس
شاهد.. "السرعة" سبب جنوح السفينة بقناة السويس
Time منذ 19 دقيقة Views 1418
ولي العهد يبحث مبادرة زراعة 50 مليار شجرة مع عدد من قادة الدول
ولي العهد يبحث مبادرة زراعة 50 مليار شجرة مع عدد من قادة الدول
Time منذ 46 دقيقة Views 1537
الشرطة تطلق سراح سجين بالخطأ!
الشرطة تطلق سراح سجين بالخطأ!
Time منذ ساعة Views 603
العثور على شاب مصاب بالتوحد بعد ساعات من تغيبه عن منزله بجدة
العثور على شاب مصاب بالتوحد بعد ساعات من تغيبه عن منزله بجدة
Time منذ ساعة Views 1635
"هدايا من أمازون".. فخ جديد لسرقة بياناتك
"هدايا من أمازون".. فخ جديد لسرقة بياناتك
Time منذ ساعة Views 1631
معجب يدعو لنبيلة عبيد من أمام الكعبة
معجب يدعو لنبيلة عبيد من أمام الكعبة
Time منذ ساعة Views 812
شاهد.. حريق ضخم يلتهم مصفاة نفط بإندونيسيا
شاهد.. حريق ضخم يلتهم مصفاة نفط بإندونيسيا
Time منذ ساعة Views 1646
صور.. ممثلة تدلل كلبها بحقيبة قيمتها 5500 دولار
صور.. ممثلة تدلل كلبها بحقيبة قيمتها 5500 دولار
Time منذ ساعتين Views 824
موعد عودة خبراني لمباريات الأهلي
موعد عودة خبراني لمباريات الأهلي
Time منذ ساعتين Views 1754