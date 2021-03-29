"هدايا من أمازون".. فخ جديد لسرقة بياناتك

وكالات (صدى):
حذر مختصون من رسالة "هكر" متداولة عبر تطبيق " واتس آب "، حيث تتمثل في تقديم هدايا مجانية إلى المستخدمين، من شركة أمازون العالمية.
وشدد الخبراء على تجنب مستخدمي " واتس اب "، النقر فوق أي نصوص مشبوهة، حيث تتضمن الرسالة رابط أمازون الذي يطالب المستخدمين بإدخال بعض البيانات في استبيان.
والهدية التي تزعمها الرسالة تتمثل الهاتف الذكي الجديد Huawei Mate 40 Pro 5G، لكن الخبراء يقولون إن الرابط هو في الواقع حملة زائفة لجمع البيانات.
وتحمل الرسالة شعار أمازون، وتتضمن أيضًا تحذير المستخدم من أن لديه أقل من دقيقة لبدء الاستبيان، بالإضافة إلى التأكيد على أن عدد الجوائز محدود.