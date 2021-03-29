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معجب يدعو لنبيلة عبيد من أمام الكعبة

Time منذ 9 دقائق
Views 227
معجب يدعو لنبيلة عبيد من أمام الكعبة

متابعة أميرة خالد (صدى):
شاركت الفنانة المصرية القديرة نبيلة عبيد، صورة من دعاء باسمها من أمام الكعبة المشرفة في ليلة النصف من شعبان.

ونشرت نبيلة عبيد صورة الدعاء الذي كتبه أحد محبيها باسمها، معلقة: " كانت هناك قلوب تدعي بخشوع ومنها هذا الدعاء إلى الله من قلب محب، أشكره بكل الحمد والامتنان وكل عام وأنتم بخير جميعا ".

وتضمن دعاء الشخص الذي لم تذكر نبيلة اسمه: " يا رب إن بنيلة بعيدة عن عيني لكنها الأقرب إلى قلبي يا رب لقد أحببتها بحجم سمائك وأخاف عليها من كل شيء فاللهم إني أستودعك راحة بالها وسعادتها فاحفظها وارضيها بحجم سمائك السابعة ".

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أحدث التعليقات

بدر
انا ياصاحب المعالي عندي ايقاف خدمات ولااستلم راتب بسبب سداد دين عن والدي المتوفي افزعلي الله يجعل والديك للجنه تكفى باتركي تكفى ياعزوتي تكفى
abdul
هم بعد عندهم حوثيون ؟
السيف
😤 الله كريم أن شاءالله فراج قريب
abdul
"...مبينا أن نسبة إصابة من أخذوا اللقاحات بالفيروس ضئيلة جداً.". انت ما بيّنت حاجة. كلمة ضئيلة جدا ممكن تكون ١٠% او ٢٠%. قل لنا كم نسبة، يعني كم في المائة، واظن النسبة اكثر من الذين لم يأخذوا التطعيم بالبتة، والبئر تكذب الغطاس.
راقد النايم
والغريب في الموضوع مبسوط ويضحك جاك البلا

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