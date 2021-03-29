معجب يدعو لنبيلة عبيد من أمام الكعبة

متابعة أميرة خالد (صدى):
شاركت الفنانة المصرية القديرة نبيلة عبيد، صورة من دعاء باسمها من أمام الكعبة المشرفة في ليلة النصف من شعبان.
ونشرت نبيلة عبيد صورة الدعاء الذي كتبه أحد محبيها باسمها، معلقة: " كانت هناك قلوب تدعي بخشوع ومنها هذا الدعاء إلى الله من قلب محب، أشكره بكل الحمد والامتنان وكل عام وأنتم بخير جميعا ".
وتضمن دعاء الشخص الذي لم تذكر نبيلة اسمه: " يا رب إن بنيلة بعيدة عن عيني لكنها الأقرب إلى قلبي يا رب لقد أحببتها بحجم سمائك وأخاف عليها من كل شيء فاللهم إني أستودعك راحة بالها وسعادتها فاحفظها وارضيها بحجم سمائك السابعة ".