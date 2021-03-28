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بالفيديو.. مواطن تعرض لعملية احتيال انتهت بسحب مبلغ كبير من حسابه

Time منذ 5 ساعات
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بالفيديو.. مواطن تعرض لعملية احتيال انتهت بسحب مبلغ كبير من حسابه

عادل الحربي (صدى):
نشر مواطن مقطع فيديو، أعلن خلاله تعرضه لعملية احتيال عبر الإنترنت، انتهت بسحب مبلغ كبير من حسابه البنكي.

وقال المواطن ويدعى " نايف الجعويني " جاني بريد الآن يقول لديك طرد في البريد السعودي، وبمجرد الضغط للتحقق من البريد، ظهرت نافذة على جهاز الكمبيوتر تطلب مني رقم الهاتف والبطاقة الائتمانية والهوية من أجل التوصيل ".

وأوضح أنه قام بإدخال البيانات المطلوبة، ولم تمر دقائق معدودة حتى فوجئ المواطن بسلسلة من عمليات السحب من بطاقته الائتمانية.

وأشار إلى أنه تم سحب 8 آلاف ريال، ثم 20 ألف ريال، ثم 15 ألف ريال، ليقوم بوقف البطاقة على الفور.

ولفت إلى أنه بالبحث عن المكان الذي سُحبت منه الأموال وجد انه مكان يسمى Kiosk Bien موجود في الدنمارك.

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 505
منذ 4 ساعات
الداخلية تحذر والبنك المركزي كذلك ويجي واحد مطفي النور على سرعة مائتين ويرجم بروحة وبعدها يصيح ويشغب نصبوني وسرقوني يعني غبي منة وفية اكيد يستاهل ينسرق عشان يصحصح لنفسة
كوكولولو
كوكولولو عدد التعليقات : 2
منذ 4 ساعات
واضح ان الفلوس مال حرام وربي عاقبك مافي واحد يضحك ومبسوط انة انسرق بهالمبلغ هذا ويضحك وبارد ومروق لو انا ريال واحد انسرق او يتنصب علي فيها والله اني اتضايق واحس بالغبنة كيف هالمبالغ ولا هزك شعرة الوضع فيها ان
راقد النايم
راقد النايم عدد التعليقات : 12
منذ 3 ساعات
والغريب في الموضوع مبسوط ويضحك جاك البلا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 126672
منذ 33 دقيقة
قالوا // مايجي شي ببلاش ، إلا العمى والطراش ..

.. هذا المثل يقولوه ويرددوه على مسامعنا ، وحتى انهم كانوا يكتبوه على السبوره لننقشه باالدفتر في مادة الخط والإملاء لأكثر من خمسين سنه اكثر بكثير ، لما كنا في الصفوف الإبتدائيه ، اساتذتنا وقتها فلسطينيون وأردنيون ، رحمهم الله .

.. فكيف تصدق انه جاك طرد بريدي او حواله بنكيه لأنك فزت او شي من هذا الكلام ، وانت ماسعيت ولا دعيت ولا شاركت في اي مسابقه ، أضف الى ذالك بأن الإس تي سي ومصلحة البريد السعودي ، ارسلوا رسايل عبر الجوال بأن هناك نصابين وباالنص تقول الرساله مثل ماذكرته بأن لك طرد مرسل في البريد ، قالوا لا تصدقها احذفها طوالي .. يا اخي من وين تجيك الطرود ، من القرود ..!!!!؟ قرد يفعص مخك ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 48378
منذ 24 دقيقة
فعلا جاتني هذه الرساله وذهبت للبريد السعودي واخبروني ان هذا الرقم ليس لهم ولا يوجد طرد باسمي والى الان مستمرين في ارسال رسالتهم ان عندي طرد في البريد السعودي ويطالبوني بادخال الكود لايصال الطرد للبيت

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الحمد لله انصفك القضاء
نجاة محمد
تريد الصرف علي ابنائها بعد وفاه زوجها ايش المشكلة في عملها
نجاة محمد
تريد الصرف علي ابنائها بعد وفاه زوجها ايش المشكلة في عملها
نجاة محمد
الصحفي فبرك تصريحات نجل العويران حتي يتهم الهلال و لكن اخية ثامر وضح الحفيفة
نجاة محمد
عادي صحغي يهاجم الهلال حتي لو كانت اخبارة ملفقة

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