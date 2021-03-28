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بالفيديو.. مواطن تعرض لعملية احتيال انتهت بسحب مبلغ كبير من حسابه

Time منذ 38 دقيقة
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بالفيديو.. مواطن تعرض لعملية احتيال انتهت بسحب مبلغ كبير من حسابه

عادل الحربي (صدى):
نشر مواطن مقطع فيديو، أعلن خلاله تعرضه لعملية احتيال عبر الإنترنت، انتهت بسحب مبلغ كبير من حسابه البنكي.

وقال المواطن ويدعى " نايف الجعويني " جاني بريد الآن يقول لديك طرد في البريد السعودي، وبمجرد الضغط للتحقق من البريد، ظهرت نافذة على جهاز الكمبيوتر تطلب مني رقم الهاتف والبطاقة الائتمانية والهوية من أجل التوصيل ".

وأوضح أنه قام بإدخال البيانات المطلوبة، ولم تمر دقائق معدودة حتى فوجئ المواطن بسلسلة من عمليات السحب من بطاقته الائتمانية.

وأشار إلى أنه تم سحب 8 آلاف ريال، ثم 20 ألف ريال، ثم 15 ألف ريال، ليقوم بوقف البطاقة على الفور.

ولفت إلى أنه بالبحث عن المكان الذي سُحبت منه الأموال وجد انه مكان يسمى Kiosk Bien موجود في الدنمارك.

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أحدث التعليقات

كوكولولو
واضح ان الفلوس مال حرام وربي عاقبك مافي واحد يضحك ومبسوط انة انسرق بهالمبلغ هذا ويضحك وبارد ومروق لو انا ريال واحد انسرق او يتنصب علي فيها والله اني اتضايق واحس بالغبنة كيف هالمبالغ ولا هزك شعرة الوضع فيها ان
لا يهمونك انا مجنونك
الداخلية تحذر والبنك المركزي كذلك ويجي واحد مطفي النور على سرعة مائتين ويرجم بروحة وبعدها يصيح ويشغب نصبوني وسرقوني يعني غبي منة وفية اكيد يستاهل ينسرق عشان يصحصح لنفسة
قال الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) .
هي لم تهاجم الدين فقط بل وصلت إلى طعن في الذات الإلهية كتاب محاكمة إلهة ، استغرب من يلمع هذه الاشكال ، إضافة إلى قذارة كما كتاب له يحمل اسم الجنس.
لا يهمونك انا مجنونك
كتبها الله في ميزان حسناتك يوم لاينفع مال ولابنون

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