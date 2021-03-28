مسؤول يوضح حقيقة اندلاع حريق في مطار القاهرة

القاهرة (صدى):
تردد في الساعات الماضية أنباء حول نشوب حريق بمطار القاهرة الدولي، وهو ما نفاه مساعد وزير الطيران المدني في مصر، باسم عبدالكريم.
وقال عبدالكريم إنه لا صحة لاندلاع حريق في مطار القاهرة، مؤكدًا أن حركة الطيران في المطار تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد أي حادث من أي نوع داخل المطار.
ودعا عبدالكريم، السلطات المعنية في مصر، لملاحقة مروجي شائعة اندلاع حريق في المطار، واتخاذ اللازم بحقهم.
وكان مصريون قد تداولوا صورًا زعموا أنها لاندلاع حريق داخل مطار مطار القاهرة، وهو ما نفاه المسؤول المصري.
وتأتي تلك الشائعة في أعقاب عدد من الحوادث شهدتها مصر الأيام الماضية، بدأت بجنوح سفينة في قناة السويس، ثم حادث تصادم قطاري سوهاج، وسقوط عقار مأهول بالسكان في منطقة جسر السويس.