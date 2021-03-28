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مسؤول يوضح حقيقة اندلاع حريق في مطار القاهرة

Time منذ ساعة
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مسؤول يوضح حقيقة اندلاع حريق في مطار القاهرة

القاهرة (صدى):
تردد في الساعات الماضية أنباء حول نشوب حريق بمطار القاهرة الدولي، وهو ما نفاه مساعد وزير الطيران المدني في مصر، باسم عبدالكريم.

وقال عبدالكريم إنه لا صحة لاندلاع حريق في مطار القاهرة، مؤكدًا أن حركة الطيران في المطار تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد أي حادث من أي نوع داخل المطار.

ودعا عبدالكريم، السلطات المعنية في مصر، لملاحقة مروجي شائعة اندلاع حريق في المطار، واتخاذ اللازم بحقهم.

وكان مصريون قد تداولوا صورًا زعموا أنها لاندلاع حريق داخل مطار مطار القاهرة، وهو ما نفاه المسؤول المصري.

وتأتي تلك الشائعة في أعقاب عدد من الحوادث شهدتها مصر الأيام الماضية، بدأت بجنوح سفينة في قناة السويس، ثم حادث تصادم قطاري سوهاج، وسقوط عقار مأهول بالسكان في منطقة جسر السويس.

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حريق
مطار القاهرة

أحدث التعليقات

كوكولولو
واضح ان الفلوس مال حرام وربي عاقبك مافي واحد يضحك ومبسوط انة انسرق بهالمبلغ هذا ويضحك وبارد ومروق لو انا ريال واحد انسرق او يتنصب علي فيها والله اني اتضايق واحس بالغبنة كيف هالمبالغ ولا هزك شعرة الوضع فيها ان
لا يهمونك انا مجنونك
الداخلية تحذر والبنك المركزي كذلك ويجي واحد مطفي النور على سرعة مائتين ويرجم بروحة وبعدها يصيح ويشغب نصبوني وسرقوني يعني غبي منة وفية اكيد يستاهل ينسرق عشان يصحصح لنفسة
قال الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) .
هي لم تهاجم الدين فقط بل وصلت إلى طعن في الذات الإلهية كتاب محاكمة إلهة ، استغرب من يلمع هذه الاشكال ، إضافة إلى قذارة كما كتاب له يحمل اسم الجنس.
لا يهمونك انا مجنونك
كتبها الله في ميزان حسناتك يوم لاينفع مال ولابنون

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