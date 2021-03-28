تركي آل الشيخ: 100 ألف لأسرة كل متوفي في حادث قطاري سوهاج

الرياض (صدى):
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الأحد، تبرعه لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج المأساوي الذي شهدته مصر قبل أيام، والذي أسفر عن مصرع 32 شخصا وإصابة 165 آخرين.
وقال آل الشيخ: " لقد تألمت كثيرا لحادث قطاري سوهاج، ولأننا في المملكة ومصر أشقاء ويد واحدة في السراء والضراء، قررت تقديم مبلغ ١٠٠ الف جنيه لأسرة كل متوفي في الحادث الأليم".
وتابع معاليه: " دي أقل حاجة ممكن نقدمها لأهالينا اللي تضرروا من الحادث، وأتمني من المولى أن يرحم المتوفين ويصبر أهلهم وذويهم وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين ".
واختتم آل الشيخ بقوله: " حفظ الله مصر وشعبها من كل شر وسوء ".
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