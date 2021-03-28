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اعتماد تصميم الجلسات الخارجية للمطاعم والكافيهات على طريق "التحلية" بالرياض

Time منذ ساعة
Views 1759
اعتماد تصميم الجلسات الخارجية للمطاعم والكافيهات على طريق "التحلية" بالرياض

الرياض (صدى):
أطلقت أمانة منطقة الرياض دليلاً مخصصًا لتصميم الجلسات الخارجية للمطاعم والكافيهات على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية".

ويوضح الدليل لأصحاب المطاعم والمقاهي الآلية الواجب اتباعها عند تنظيم جلساتهم الخارجية، كما تضمن الدليل رسوم توضيحية تحدد المسافات اللازمة فيما بين الجلسات،ونوعية المظلات المسموح باستعمالها.

يذكر أن الدليل يوضح أيضا المساحات التي يجب تخصيصها للمشاة، وأماكن وضع أحواض الأشجار وغيرها من الضوابط والمعايير التنظيمية التي ستسهم في الحد من ارتكاب المخالفات في أثناء إشغال الأرصفة.

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الرياض
أمانة الرياض
شارع التحلية
طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعوووووه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا قلبي
ابوامجد
مشاء الله على المواطنات صارو اقماع حق المرور

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