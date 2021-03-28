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جستنيه يوجه رسالة لمن كذب تصريحاته بشأن الأمير خالد بن فهد

Time منذ ساعة
Views 2000
جستنيه يوجه رسالة لمن كذب تصريحاته بشأن الأمير خالد بن فهد

ماجد محمد (صدى):
وجه الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، رسالة توضيحية لـ"أحمد بن محسن مجلي بامجلي" الذي كذب تصريحات الأول بشأن الأمير خالد بن فهد وتكفله بصفقة هارون كمارا.

وكان أحمد بن محسن مجلي بامجلي قد أكد، في حسابه على موقع تويتر، أن تصريحات "جستنيه" بشأن الأمير خالد بن فهد وتكفله بصفقة كمارا، مؤكداً أن الأمير خالد بن فهد لم يتصل بأي أحد منذ 2012م.

ورد "جستنيه" على تغريدته مؤكداً أن الأمير خالد بن فهد الذي يقصده ليس عضو شرف نادي الاتحاد السابق، وإنما العضو الداعم لنادي النصر الحالي الأمير خالد بن فهد.

Time واتساب
نادي النصر
عدنان جستنيه
الأمير خالد بن فهد
هارون كمارا

أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يشافيهم ان شاء الله إلا المرض لا شماتة فية
نجاة محمد
لعنة الله علية
نجاة محمد
اهدار للمال العام و السخافة قبول القضية من الاول و المقدم غاوي شهرة
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وبعدين حصل ايه ، اخذ وحده ثانيه ...؟؟

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