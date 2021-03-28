جستنيه يوجه رسالة لمن كذب تصريحاته بشأن الأمير خالد بن فهد

ماجد محمد (صدى):
وجه الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، رسالة توضيحية لـ"أحمد بن محسن مجلي بامجلي" الذي كذب تصريحات الأول بشأن الأمير خالد بن فهد وتكفله بصفقة هارون كمارا.
وكان أحمد بن محسن مجلي بامجلي قد أكد، في حسابه على موقع تويتر، أن تصريحات "جستنيه" بشأن الأمير خالد بن فهد وتكفله بصفقة كمارا، مؤكداً أن الأمير خالد بن فهد لم يتصل بأي أحد منذ 2012م.
ورد "جستنيه" على تغريدته مؤكداً أن الأمير خالد بن فهد الذي يقصده ليس عضو شرف نادي الاتحاد السابق، وإنما العضو الداعم لنادي النصر الحالي الأمير خالد بن فهد.