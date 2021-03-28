بالصور.. الهلال يجري تدريباته استعدادًا لاستئناف المنافسات

طلال الغامدي (صدى):
أدي فريق الهلال صباح اليوم الأحد حصته التدريبية الأولى استعدادا لاستئناف المنافسات، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والبدنية.
وفرض الجهاز الفني تدريبات بدنية متنوعة في صالة الإعداد البدني، كما تناول اللاعبون فور نهاية الحصة التدريبية وجبة الغداء في مقر المعسكر.
وأجرى الهلال مساء اليوم حصته التدريبية الثانية، والتي تركزت على الجوانب الفنية، كما فرض "روجيرو ميكالي" تدريبات فنية متنوعة ومناورة على جزء من مساحة الملعب.
ولم يشارك اللاعب "حمد العبدان" في مران الفريق؛ نظير تعرضه لوعكة صحية، حيث واصل الفريق مساء يوم غد الاثنين تدريباته الاعتيادية؛ وذلك في مقر النادي.