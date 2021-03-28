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بالصور.. الهلال يجري تدريباته استعدادًا لاستئناف المنافسات

Time منذ ساعة
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بالصور.. الهلال يجري تدريباته استعدادًا لاستئناف المنافسات

طلال الغامدي (صدى):
أدي فريق الهلال صباح اليوم الأحد حصته التدريبية الأولى استعدادا لاستئناف المنافسات، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والبدنية.

وفرض الجهاز الفني تدريبات بدنية متنوعة في صالة الإعداد البدني، كما تناول اللاعبون فور نهاية الحصة التدريبية وجبة الغداء في مقر المعسكر.

وأجرى الهلال مساء اليوم حصته التدريبية الثانية، والتي تركزت على الجوانب الفنية، كما فرض "روجيرو ميكالي" تدريبات فنية متنوعة ومناورة على جزء من مساحة الملعب.

ولم يشارك اللاعب "حمد العبدان" في مران الفريق؛ نظير تعرضه لوعكة صحية، حيث واصل الفريق مساء يوم غد الاثنين تدريباته الاعتيادية؛ وذلك في مقر النادي.

 

 

Time واتساب
الهلال
حمد العبدان
روجيرو ميكالي

أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يشافيهم ان شاء الله إلا المرض لا شماتة فية
نجاة محمد
لعنة الله علية
نجاة محمد
اهدار للمال العام و السخافة قبول القضية من الاول و المقدم غاوي شهرة
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وبعدين حصل ايه ، اخذ وحده ثانيه ...؟؟

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