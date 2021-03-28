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شاهد.. استشاري: يمكن لمن أخذ لقاح كورونا التبرع بالدم بدون مشاكل 

Time منذ 11 دقيقة
Views 1289
شاهد.. استشاري: يمكن لمن أخذ لقاح كورونا التبرع بالدم بدون مشاكل 

عادل الحربي (صدى):
أوضح البروفيسور عوض العمري استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية، أن الحاصلين على لقاح كورونا يمكنهم التبرع بالدم بدون أي مشاكل إذا كان المتبرع من الأشخاص الجائز لهم ذلك.

وقال عوض العمري خلال مداخلة مع برنامج "في أسبوع" إن التبرع عادة حميدة تنشط الجسم وتنقذ الأشخاص، وبنوك الدم بحاجة إلى المئات من المتبرعين، موضحا:"أرجو أن تصل الرسالة بوضوح لا يوجد مانع لمن أخذ اللقاح أن يتبرع بالدم في المملكة".

ولفت إلى أن الأعراض العامة لكورونا معروفة للجميع، لكن هناك أعراض مختلفة تصيب شخص من بين كل خمسة، ولكنها نادرة وغير متداولة بشكل كبير.

وأشار:" هناك مبالغة في الربط بين أعراض غير موجودة وفيروس كورونا"، مضيفا أن وصف الناس للأعراض يختلف فيما يخص بعض الخوف والوسوسة والرعب، وهناك تهويل وتضخيم من البعض للأعراض.

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التبرع بالدم
لقاح كورونا

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
الجمعيات الخيرية فاشلة لايعطون شيء يسوى ولايوكل حتى فار
هيمو~☃️
اخيراً المرور ينصف هههه ياليتها قلبت ع سيارتها التافهه
هيمو~☃️
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله وحده هو العالم اسال الله العفو والعافية
ابوسامي
ان شاء الله عقبه لبقية طغات العرب
هيمو~☃️
هههه😂 معروف عمل الخير عند الله أعظم واجل عمل عظيم يتقرب فيه العبد الصالح بعد الصلاة الصدقة أجرها عظيم جداً انا الحمدلله والشكر له دائماً افعل أعمال الخير وربي يرزقني من حيث لا احتسب والصدقة ليس فقط تعطى الإنسان المحتاج بل حتى الحيوانات والنمل والطيور وكل شيء يدور حولك حتى البعوضه إلي تمص دمك فيها أجر.

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