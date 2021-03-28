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تفاصيل الليلة الأخيرة في حياة القذافي قبل مقتله

Time منذ 36 دقيقة
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تفاصيل الليلة الأخيرة في حياة القذافي قبل مقتله

طرابلس (صدى):
تحدث فرج إبراهيم المرافق الشخصي للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، عن تفاصيل الليلة الأخيرة في حياته قبل مقتله على يد المحتجين.

وقال فرج إبراهيم في حواره مع "العربية"، إنه ومرافقيه اتخذوا قرارا بإقناع القذافي بضرورة اقتحام الحصار بعد مقاومة شديدة من الطرفين وبعد انسحاب المحتجين مؤقتا ليلا استعدادا لمواصلة الاشتباكات في اليوم الموالي.

 

وأوضح أنه ومن معه حاولوا تجهيز سيارة مصفحة تصفيحا بدائيا باستخدام أكياس رمل، لكن سقوط قذيفة خربت ما عملوه، مبينا أنهم تأخروا في الخروج من معقلهم بعد أن كان مبرمجا أن يتحركوا في جنح الليل بسبب تدخل طيران الناتو والقصف المتواصل على 3 مرات.

وأشار إلى أن أول ضربة لحلف الناتو أصابت سيارة الحراسة التي كانت مباشرة خلف سيارة القذافي فقضت على السائق ومن معه مستحضرا أن الدماء كانت تغطي كل جسمه.

وتابع أن معظم أفراد الحراسة والمرافقين لقوا حتفهم جراء القصف بالأسلحة الثقيلة، مردفا أنه أثناء ذلك القصف اضطر العقيد الليبي وبعض من بقي معه إلى الهروب وترك تلك المنازل والتي كان الرصاص يخترق جدرانها.

Time واتساب
معمر القذافي
حلف الناتو
فرج إبراهيم

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
الجمعيات الخيرية فاشلة لايعطون شيء يسوى ولايوكل حتى فار
هيمو~☃️
اخيراً المرور ينصف هههه ياليتها قلبت ع سيارتها التافهه
هيمو~☃️
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله وحده هو العالم اسال الله العفو والعافية
ابوسامي
ان شاء الله عقبه لبقية طغات العرب
هيمو~☃️
هههه😂 معروف عمل الخير عند الله أعظم واجل عمل عظيم يتقرب فيه العبد الصالح بعد الصلاة الصدقة أجرها عظيم جداً انا الحمدلله والشكر له دائماً افعل أعمال الخير وربي يرزقني من حيث لا احتسب والصدقة ليس فقط تعطى الإنسان المحتاج بل حتى الحيوانات والنمل والطيور وكل شيء يدور حولك حتى البعوضه إلي تمص دمك فيها أجر.

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