الأهلي يترقب ظهور نتائج فحص السومة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب

نواف السالم (صدى):
يترقب نادي الأهلي نتائج الفحص الطبي، لمهاجمه السوري عمر السومة، لتحديد مدة غيابه المقررة عن الفريق خلال الفترة المقبلة.
وخضع عمر السومة، بالأمس للكشف الطبي بالأشعة في العضلة الخلفية، وجاء ذلك بعد أن تعرض للإصابة مع منتخب بلاده الذي يجري حاليًا معسكرًا خارجيًا في البحرين.
ومن المقرر أن تظهر نتائج الأشعة اليوم الأحد، لتحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له السومة تحت إشراف طبيب الفريق الأول، المصري خالد محمود.
وكان الاتحاد السوري لكرة القدم، أعلن الأسبوع الماضي، عن إصابة نجم المنتخب السوري وفريق الأهلي عمر السومة، خلال تدريبات منتخب بلاده، ولم يكشف عن مدى الإصابة أو مدة غياب المهاجم المتوقعة.