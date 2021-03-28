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الأهلي يترقب ظهور نتائج فحص السومة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب

Time منذ 46 دقيقة
Views 1687
الأهلي يترقب ظهور نتائج فحص السومة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب

نواف السالم (صدى):
يترقب نادي الأهلي نتائج الفحص الطبي، لمهاجمه السوري عمر السومة، لتحديد مدة غيابه المقررة عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وخضع عمر السومة، بالأمس للكشف الطبي بالأشعة في العضلة الخلفية، وجاء ذلك بعد أن تعرض للإصابة مع منتخب بلاده الذي يجري حاليًا معسكرًا خارجيًا في البحرين.

ومن المقرر أن تظهر نتائج الأشعة اليوم الأحد، لتحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له السومة تحت إشراف طبيب الفريق الأول، المصري خالد محمود.

وكان الاتحاد السوري لكرة القدم، أعلن الأسبوع الماضي، عن إصابة نجم المنتخب السوري وفريق الأهلي عمر السومة، خلال تدريبات منتخب بلاده، ولم يكشف عن مدى الإصابة أو مدة غياب المهاجم المتوقعة.

Time واتساب
نادي الأهلي
عمر السومة

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
الجمعيات الخيرية فاشلة لايعطون شيء يسوى ولايوكل حتى فار
هيمو~☃️
اخيراً المرور ينصف هههه ياليتها قلبت ع سيارتها التافهه
هيمو~☃️
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله وحده هو العالم اسال الله العفو والعافية
ابوسامي
ان شاء الله عقبه لبقية طغات العرب
هيمو~☃️
هههه😂 معروف عمل الخير عند الله أعظم واجل عمل عظيم يتقرب فيه العبد الصالح بعد الصلاة الصدقة أجرها عظيم جداً انا الحمدلله والشكر له دائماً افعل أعمال الخير وربي يرزقني من حيث لا احتسب والصدقة ليس فقط تعطى الإنسان المحتاج بل حتى الحيوانات والنمل والطيور وكل شيء يدور حولك حتى البعوضه إلي تمص دمك فيها أجر.

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