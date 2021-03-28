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"التعليم" تفاجئ طلاب الثانوية العامة 

Time منذ ساعة
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"التعليم" تفاجئ طلاب الثانوية العامة 

الرياض (صدى):
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن نتائج اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات "الفترة الثانية" لأكثر من 239 ألف مختبر.

ويعتبر اختبار القدرات العامة الذي عُقد خلال المدة من 19 إلى 27 فبراير 2021م في عدد من المقارّ الورقية الموزعة على مدن ومحافظات المملكة- اختبارًا خاصًا بخريجي المرحلة الثانوية الراغبين في مواصلة دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي.

واشترطت الجامعات والكليات تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها (النظري والعلمي)، حيث يقيس الاختبار القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين، ويركز على معرفة قابلية الطالب للتعلّم، بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن.

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الثانوية العامة
هيئة تقويم التعليم والتدريب

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
الجمعيات الخيرية فاشلة لايعطون شيء يسوى ولايوكل حتى فار
هيمو~☃️
اخيراً المرور ينصف هههه ياليتها قلبت ع سيارتها التافهه
هيمو~☃️
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله وحده هو العالم اسال الله العفو والعافية
ابوسامي
ان شاء الله عقبه لبقية طغات العرب
هيمو~☃️
هههه😂 معروف عمل الخير عند الله أعظم واجل عمل عظيم يتقرب فيه العبد الصالح بعد الصلاة الصدقة أجرها عظيم جداً انا الحمدلله والشكر له دائماً افعل أعمال الخير وربي يرزقني من حيث لا احتسب والصدقة ليس فقط تعطى الإنسان المحتاج بل حتى الحيوانات والنمل والطيور وكل شيء يدور حولك حتى البعوضه إلي تمص دمك فيها أجر.

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