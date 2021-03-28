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بالفيديو .. إطلاق مبادرة للتأكد من صحة كميات الوقود التي يتم بيعها للمستهلكين

Time منذ 34 دقيقة
Views 1519
بالفيديو .. إطلاق مبادرة للتأكد من صحة كميات الوقود التي يتم بيعها للمستهلكين

الرياض (صدى):
أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مبادرة "المعايرة القانونية" التي تهدف للتأكد من صحة من كميات الوقود التي يتم بيعها للمستهلك.

وأوضح مهندس في البرنامج الوطني للمقاييس والمعايرة، محمد عيسي، وفقا لـ"العربية"، أن المبادرة تستهدف التأكد من صحة وسلامة الكميات التي يتم بيعها من الوقود.

ولفت إلى أن هناك نوعين من الملصقات، أحدهما أخضر، والآخر أحمر، مضيفا أن هذه المصلقات يتم وضعها على كل آلات القياس بمحطات الوقود، لافتا إلى أن المصلق الأحمر يعني أن الآلة خارجة عن الخدمة، في حين يشير الملصق الأخضر إلى صلاحية الاستخدام.

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الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
البنزين
محطات الوقود

أحدث التعليقات

سعـــ ابومحمد ــد
الله من النصب اي لاعب يبي يرفع قيمته يدخل الهلال في الموضوع الهلال متعاقد مع حمد اليامي ومخلصين معاه وش نبي في عبدالحميد
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا بحمايته من كل شر ويكشف عنا كل شر وأذيه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم انا نسألك الرحمة والرأفة بنا يا رب يا رحيم يا لطيف يا خبير ، اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ,,
وافي
كلة احلام يقضة الله يفرجة ا شاءالله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب فين الجديد هذي السنه 43. والى بعدها 44 وكل مره يزيد رقم وكل الناس زيك

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