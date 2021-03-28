بالفيديو .. إطلاق مبادرة للتأكد من صحة كميات الوقود التي يتم بيعها للمستهلكين

الرياض (صدى):
أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مبادرة "المعايرة القانونية" التي تهدف للتأكد من صحة من كميات الوقود التي يتم بيعها للمستهلك.
وأوضح مهندس في البرنامج الوطني للمقاييس والمعايرة، محمد عيسي، وفقا لـ"العربية"، أن المبادرة تستهدف التأكد من صحة وسلامة الكميات التي يتم بيعها من الوقود.
ولفت إلى أن هناك نوعين من الملصقات، أحدهما أخضر، والآخر أحمر، مضيفا أن هذه المصلقات يتم وضعها على كل آلات القياس بمحطات الوقود، لافتا إلى أن المصلق الأحمر يعني أن الآلة خارجة عن الخدمة، في حين يشير الملصق الأخضر إلى صلاحية الاستخدام.