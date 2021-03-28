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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

Time منذ 53 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على المملكة.

ومن المتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة الكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، كما يستمر تأثر سواحل تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة وسواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 36 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 20 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على باب المندب بسرعة 20-40كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد تصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

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حالة الطقس
الرياح السطحية
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

سعـــ ابومحمد ــد
الله من النصب اي لاعب يبي يرفع قيمته يدخل الهلال في الموضوع الهلال متعاقد مع حمد اليامي ومخلصين معاه وش نبي في عبدالحميد
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا بحمايته من كل شر ويكشف عنا كل شر وأذيه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم انا نسألك الرحمة والرأفة بنا يا رب يا رحيم يا لطيف يا خبير ، اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ,,
وافي
كلة احلام يقضة الله يفرجة ا شاءالله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب فين الجديد هذي السنه 43. والى بعدها 44 وكل مره يزيد رقم وكل الناس زيك

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