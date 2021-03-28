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الكويت تدين إطلاق الحوثيين طائرة مسیرة مفخخة باتجاه المملكة

Time منذ 19 دقيقة
Views 1344
الكويت تدين إطلاق الحوثيين طائرة مسیرة مفخخة باتجاه المملكة

الرياض (صدى):
أدانت الكویت إطلاق میلیشیا الحوثي طائرة مسیرة مفخخة باتجاه المناطق المدنیة والمدنیین في مدینة خمیس مشیط.

وقالت:"استمرار ھذه الھجمات الإرھابیة وزیادة وتیرتھا یؤكد الحاجة الملحة لتحرك دولي حاسم؛ لردعھا ووضع حد لھا، نظرا لما تشكله من تھدید لأمن المملكة استقرار المنطقة، وتقویض الجھود الدولیة الرامیة إلى إنھاء الصراع الدائر في الیمن وفق المرجعیات الثلاث المتفق علیھا بما یحفظ أمنه واستقراره ویحقن دماء شعبھا، لاسیما في إطار المبادرة التي أعلنت عنھا السعودیة لإنھاء الصراع في الیمن، والتي حظیت بتأیید دولي واسع".

وأكدت وقوفها التام إلى جانب المملكة وتأییدھا في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا واستقرارھا وسیادتھا.

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المملكة
الكويت
الحوثيين
خمیس مشیط

أحدث التعليقات

سعـــ ابومحمد ــد
الله من النصب اي لاعب يبي يرفع قيمته يدخل الهلال في الموضوع الهلال متعاقد مع حمد اليامي ومخلصين معاه وش نبي في عبدالحميد
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا بحمايته من كل شر ويكشف عنا كل شر وأذيه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم انا نسألك الرحمة والرأفة بنا يا رب يا رحيم يا لطيف يا خبير ، اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ,,
وافي
كلة احلام يقضة الله يفرجة ا شاءالله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب فين الجديد هذي السنه 43. والى بعدها 44 وكل مره يزيد رقم وكل الناس زيك

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