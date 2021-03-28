الكويت تدين إطلاق الحوثيين طائرة مسیرة مفخخة باتجاه المملكة

الرياض (صدى):
أدانت الكویت إطلاق میلیشیا الحوثي طائرة مسیرة مفخخة باتجاه المناطق المدنیة والمدنیین في مدینة خمیس مشیط.
وقالت:"استمرار ھذه الھجمات الإرھابیة وزیادة وتیرتھا یؤكد الحاجة الملحة لتحرك دولي حاسم؛ لردعھا ووضع حد لھا، نظرا لما تشكله من تھدید لأمن المملكة استقرار المنطقة، وتقویض الجھود الدولیة الرامیة إلى إنھاء الصراع الدائر في الیمن وفق المرجعیات الثلاث المتفق علیھا بما یحفظ أمنه واستقراره ویحقن دماء شعبھا، لاسیما في إطار المبادرة التي أعلنت عنھا السعودیة لإنھاء الصراع في الیمن، والتي حظیت بتأیید دولي واسع".
وأكدت وقوفها التام إلى جانب المملكة وتأییدھا في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا واستقرارھا وسیادتھا.