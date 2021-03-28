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رسالة من فهد المولد إلى مدرب الأخضر 

Time منذ ساعة
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رسالة من فهد المولد إلى مدرب الأخضر 

ماجد محمد (صدى):
أوضح لاعب الاتحاد والمنتخب فهد المولد، أن الجميع في صفوف الأخضر سيقاتل من أجل التأهل لكأس العالم في قطر 2022.

وأشار فهد المولد، في تصريحات تليفزيونية: "سنقاتل من أجل التأهل إلى كأس العالم، موضحا أن جميع اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم في التدريبات من أجل إسعاد الجماهير.

ولفت إلى أن المنتخب تنتظره مباراة مهمة أمام فلسطين بالتصفيات الآسيوية المشتركة، مؤكدًا أن الهدف من اللقاء هو تحقيق الفوز.

 

وشكر فهد المولد،  مدرب المنتخب هيرفي رينار المير، على ثقته الكبيرة في قدراته، موضحا أنه جاهز للمشاركة في أي مركز، قائلا: "وفي المنتخب الوطني أشارك كرأس حربة بناء على رؤية هيرفي رينار الفنية".

 

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كأس العالم
فهد المولد
الأخضر

أحدث التعليقات

سعـــ ابومحمد ــد
الله من النصب اي لاعب يبي يرفع قيمته يدخل الهلال في الموضوع الهلال متعاقد مع حمد اليامي ومخلصين معاه وش نبي في عبدالحميد
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا بحمايته من كل شر ويكشف عنا كل شر وأذيه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم انا نسألك الرحمة والرأفة بنا يا رب يا رحيم يا لطيف يا خبير ، اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ,,
وافي
كلة احلام يقضة الله يفرجة ا شاءالله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب فين الجديد هذي السنه 43. والى بعدها 44 وكل مره يزيد رقم وكل الناس زيك

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