رسالة من فهد المولد إلى مدرب الأخضر 

ماجد محمد (صدى):
أوضح لاعب الاتحاد والمنتخب فهد المولد، أن الجميع في صفوف الأخضر سيقاتل من أجل التأهل لكأس العالم في قطر 2022.
وأشار فهد المولد، في تصريحات تليفزيونية: "سنقاتل من أجل التأهل إلى كأس العالم، موضحا أن جميع اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم في التدريبات من أجل إسعاد الجماهير.
ولفت إلى أن المنتخب تنتظره مباراة مهمة أمام فلسطين بالتصفيات الآسيوية المشتركة، مؤكدًا أن الهدف من اللقاء هو تحقيق الفوز.
وشكر فهد المولد، مدرب المنتخب هيرفي رينار المير، على ثقته الكبيرة في قدراته، موضحا أنه جاهز للمشاركة في أي مركز، قائلا: "وفي المنتخب الوطني أشارك كرأس حربة بناء على رؤية هيرفي رينار الفنية".