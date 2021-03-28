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بالفيديو .. حكم الركوع بعيداً عن الجماعة حال دخول المسجد وكان الإمام راكعاً

Time منذ 37 دقيقة
Views 1698
بالفيديو .. حكم الركوع بعيداً عن الجماعة حال دخول المسجد وكان الإمام راكعاً

الرياض (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم الركوع بعيداً عن الجماعة إذا دخل المسلم للمسجد ووجد الإمام راكعاً.

وذكر "المطلق"، خلال استضافته في برنامج "يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، أن على من يريد أن يكبر خارج الصف أن يتظر إن كانت هذه آخر ركعة، وهي وسيلة لإدراك الجماعة، أما إذا لم يكن ذلك فعليه اتباع حديث النبي صلي الله عليه وسلم :"إذا سمِعتُم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تُسرِعوا، فما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتكم فأتِمُّوا".

وشدد عضو هيئة كبار العلماء على ضرورة ألا يقوم المسلم بالتشويش على المصلين والإمام إذا لم يدرك الصلاة معهم من بدايتها.

Time واتساب
الصلاة
هيئة كبار العلماء
الشيخ عبدالله المطلق

أحدث التعليقات

وافي
كلة احلام يقضة الله يفرجة ا شاءالله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب فين الجديد هذي السنه 43. والى بعدها 44 وكل مره يزيد رقم وكل الناس زيك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قدنا باقي في النص من شعبان يعني باقي 35ريوم فرج الله قريب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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