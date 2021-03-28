حساب المواطن يكشف عن طريقة تسجيل السجل التجاري ورخصة المحل 

الرياض (صدى):
فاجأ حساب المواطن، المستفيدين بشأن طريقة تسجيل السجل التجاري ورخصة المحل ضمن مصادر الدعم الخاصة بالمستفيدين.
وأوضح حساب المواطن أنه يتم الإفصاح عن السجل التجاري المرتبط برخصة محل مرتين بالضغط على "إضافة دخل" واختيار نوع الدخل "نشاط تجاري" وتسجيل مصدرين مختلفين للدخل، الأول رخصة محل والثاني سجل تجاري وإضافة الدخل ثم حفظ.
وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أبان أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1050 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 172 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.