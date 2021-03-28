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حساب المواطن يكشف عن طريقة تسجيل السجل التجاري ورخصة المحل 

Time منذ 41 دقيقة
Views 1388
حساب المواطن يكشف عن طريقة تسجيل السجل التجاري ورخصة المحل 

الرياض (صدى):
فاجأ حساب المواطن، المستفيدين بشأن طريقة تسجيل السجل التجاري ورخصة المحل ضمن مصادر الدعم الخاصة بالمستفيدين.

وأوضح حساب المواطن أنه يتم الإفصاح عن السجل التجاري المرتبط برخصة محل مرتين بالضغط على "إضافة دخل" واختيار نوع الدخل "نشاط تجاري" وتسجيل مصدرين مختلفين للدخل، الأول رخصة محل والثاني سجل تجاري وإضافة الدخل ثم حفظ.

وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أبان أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1050 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 172 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

Time واتساب
السجل التجاري
حساب المواطن
رخصة المحل

أحدث التعليقات

وافي
كلة احلام يقضة الله يفرجة ا شاءالله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب فين الجديد هذي السنه 43. والى بعدها 44 وكل مره يزيد رقم وكل الناس زيك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قدنا باقي في النص من شعبان يعني باقي 35ريوم فرج الله قريب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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