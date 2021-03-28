الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. متحدث الصحة: نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل حالات الإصابة 

Time منذ 44 دقيقة
Views 1679
Comment 1
شاهد.. متحدث الصحة: نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل حالات الإصابة 

الرياض (صدى):
قال الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن أي لقاح يُعتمد في السعودية هو عالي المأمونية والسلامة.

‏وأضاف محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"نبشركم، لم تسجل أي حالة وفاة لكل من وصل للمناعة العالية بعد تلقي اللقاح".

 

وأوضح أن الإرتفاعات مؤخراً سببها عدم التقيد بالإجراءات، وليس له علاقة بتحورات الفيروس أو عودة المناشط.

 

‏وأكد أن المملكة لديها اشتراطات خاصة لاعتماد أي لقاح كورونا، موضحا:"نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل حالات الإصابة، وارتفاعاً أيضًا في الحالات الحرجة".

Time واتساب
وزارة الصحة
فيروس كورونا
محمد العبدالعالي

أحدث التعليقات

وافي
كلة احلام يقضة الله يفرجة ا شاءالله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب فين الجديد هذي السنه 43. والى بعدها 44 وكل مره يزيد رقم وكل الناس زيك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قدنا باقي في النص من شعبان يعني باقي 35ريوم فرج الله قريب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

أخر الأخبار

لا تخطئوا مع الشخص الخطأ
لا تخطئوا مع الشخص الخطأ
Time منذ 7 دقائق Views 119
نصائح لزيادة العمر الافتراضي لناقل الحركة الأوتوماتيكي بالسيارة
نصائح لزيادة العمر الافتراضي لناقل الحركة الأوتوماتيكي بالسيارة
Time منذ 26 دقيقة Views 1209
بالفيديو .. حكم الركوع بعيداً عن الجماعة حال دخول المسجد وكان الإمام راكعاً
بالفيديو .. حكم الركوع بعيداً عن الجماعة حال دخول المسجد وكان الإمام راكعاً
Time منذ 37 دقيقة Views 1693
حساب المواطن يكشف عن طريقة تسجيل السجل التجاري ورخصة المحل 
حساب المواطن يكشف عن طريقة تسجيل السجل التجاري ورخصة المحل 
Time منذ 41 دقيقة Views 1386
شاهد.. متحدث الصحة: نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل حالات الإصابة 
شاهد.. متحدث الصحة: نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل حالات الإصابة 
Time منذ 44 دقيقة Views 1679
وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة
وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة
Time منذ 57 دقيقة Views 1572
مدينة الملك سعود تحذر من اتباع الكيتو دايت لفترة طويلة 
مدينة الملك سعود تحذر من اتباع الكيتو دايت لفترة طويلة 
Time منذ ساعة Views 1538
بالفيديو.. آخر تطورات صالح الجسمي الصحية بعد إصابته بنزيف بالمخ
بالفيديو.. آخر تطورات صالح الجسمي الصحية بعد إصابته بنزيف بالمخ
Time منذ ساعة Views 981
«الصحة»: تسجيل 531 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 531 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ ساعة Views 2354
استبعاد غانم المطيري من سباق انتخابات رئاسة النصر
استبعاد غانم المطيري من سباق انتخابات رئاسة النصر
Time منذ ساعة Views 2178