شاهد.. متحدث الصحة: نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل حالات الإصابة 

الرياض (صدى):
قال الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن أي لقاح يُعتمد في السعودية هو عالي المأمونية والسلامة.
وأضاف محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"نبشركم، لم تسجل أي حالة وفاة لكل من وصل للمناعة العالية بعد تلقي اللقاح".
وأوضح أن الإرتفاعات مؤخراً سببها عدم التقيد بالإجراءات، وليس له علاقة بتحورات الفيروس أو عودة المناشط.
وأكد أن المملكة لديها اشتراطات خاصة لاعتماد أي لقاح كورونا، موضحا:"نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل حالات الإصابة، وارتفاعاً أيضًا في الحالات الحرجة".