استبعاد غانم المطيري من سباق انتخابات رئاسة النصر

ماجد محمد (صدى):
أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية تعلن استبعاد قائمة المرشح غانم المطيري من سباق انتخابات رئاسة نادي النصر .
وأكدت اللجنة العامة لإنتابات الأندية الرياضية أن هذا القرار بسبب بسبب عدم إرفاق الإقرار بالمسؤولية التضامنية ،وفقاً لـ " الشرق الأوسط ".
جاء ذلك في الخطاب الذي تلقته إدارة النصر اليوم والذي يتضمن القائمة الأولية للقوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي خلال اجتماع الجمعية العمومية يوم الخميس المقبل 19 / 8 / 1442 هـ .
الجدير بالذكر أنه سيتم فتح باب الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة بتاريخ 16 / 8 / 1442 هـ ولمدة يوم واحد .