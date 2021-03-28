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استبعاد غانم المطيري من سباق انتخابات رئاسة النصر

Time منذ ساعة
Views 2173
استبعاد غانم المطيري من سباق انتخابات رئاسة النصر

ماجد محمد (صدى):
أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية تعلن استبعاد قائمة المرشح غانم المطيري من سباق انتخابات رئاسة نادي النصر .

وأكدت اللجنة العامة لإنتابات الأندية الرياضية أن هذا القرار بسبب بسبب عدم إرفاق الإقرار بالمسؤولية التضامنية ،وفقاً لـ " الشرق الأوسط ".

جاء ذلك في الخطاب الذي تلقته إدارة النصر اليوم والذي يتضمن القائمة الأولية للقوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي خلال اجتماع الجمعية العمومية يوم الخميس المقبل 19 / 8 / 1442 هـ .

الجدير بالذكر أنه سيتم فتح باب الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة بتاريخ 16 / 8 / 1442 هـ ولمدة يوم واحد .

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نادي النصر
انتخابات الأندية
غانم المطيري

أحدث التعليقات

وافي
كلة احلام يقضة الله يفرجة ا شاءالله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب فين الجديد هذي السنه 43. والى بعدها 44 وكل مره يزيد رقم وكل الناس زيك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قدنا باقي في النص من شعبان يعني باقي 35ريوم فرج الله قريب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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