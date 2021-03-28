الأعداد السابقة للصحيفة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ 3 ساعات
Views 1588
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 65.24 نقطة ليقفل عند مستوى 9482.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 82 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، وأسلاك، والمجموعة السعودية، وملاذ للتأمين، ومعادن الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أميانتيت، وعذيب للاتصالات، وأسواق عبدالله العثيم، وساسكو، وسويكورب وابل ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.40%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومتطورة، والإنماء، وإعمار، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات المصافي، ومتطورة، والجوف، وصادرات، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 22.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23733.30 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 230 ألف سهم تقاسمتها 848 صفقة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

وافي
كلة احلام يقضة الله يفرجة ا شاءالله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب فين الجديد هذي السنه 43. والى بعدها 44 وكل مره يزيد رقم وكل الناس زيك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قدنا باقي في النص من شعبان يعني باقي 35ريوم فرج الله قريب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

أخر الأخبار

لا تخطئوا مع الشخص الخطأ
لا تخطئوا مع الشخص الخطأ
Time منذ 7 دقائق Views 94
نصائح لزيادة العمر الافتراضي لناقل الحركة الأوتوماتيكي بالسيارة
نصائح لزيادة العمر الافتراضي لناقل الحركة الأوتوماتيكي بالسيارة
Time منذ 26 دقيقة Views 1184
بالفيديو .. حكم الركوع بعيداً عن الجماعة حال دخول المسجد وكان الإمام راكعاً
بالفيديو .. حكم الركوع بعيداً عن الجماعة حال دخول المسجد وكان الإمام راكعاً
Time منذ 37 دقيقة Views 1689
حساب المواطن يكشف عن طريقة تسجيل السجل التجاري ورخصة المحل 
حساب المواطن يكشف عن طريقة تسجيل السجل التجاري ورخصة المحل 
Time منذ 41 دقيقة Views 1386
شاهد.. متحدث الصحة: نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل حالات الإصابة 
شاهد.. متحدث الصحة: نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل حالات الإصابة 
Time منذ 43 دقيقة Views 1665
وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة
وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة
Time منذ 57 دقيقة Views 1570
مدينة الملك سعود تحذر من اتباع الكيتو دايت لفترة طويلة 
مدينة الملك سعود تحذر من اتباع الكيتو دايت لفترة طويلة 
Time منذ ساعة Views 1538
بالفيديو.. آخر تطورات صالح الجسمي الصحية بعد إصابته بنزيف بالمخ
بالفيديو.. آخر تطورات صالح الجسمي الصحية بعد إصابته بنزيف بالمخ
Time منذ ساعة Views 981
«الصحة»: تسجيل 531 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 531 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ ساعة Views 2348
استبعاد غانم المطيري من سباق انتخابات رئاسة النصر
استبعاد غانم المطيري من سباق انتخابات رئاسة النصر
Time منذ ساعة Views 2172