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بالفيديو.. وزير الصحة: نسعى لتقديم الخدمات دون الحاجة لانتقال المريض من محافظة لأخرى

Time منذ 16 دقيقة
Views 1385
بالفيديو.. وزير الصحة: نسعى لتقديم الخدمات دون الحاجة لانتقال المريض من محافظة لأخرى

الرياض (صدى):
قام وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بزيارة محافظة حفر الباطن لمتابعة وافتتاح العديد من المشاريع الصحية والبرامج فيها.

وقال الربيعة، لقناة "الإخبارية"، إن المحافظة لديها مجموعة من المستشفيات المتطورة، حيث أنهم افتتحوا برنامجا لزراعة القوقعة.

وأضاف الربيعة أنه تم افتتاح خدمات طوارئ وتطوير خدمات أخرى في عدة مستشفيات من بينها مستشفى حفر الباطن المركزي ومستشفى الملك خالد.

وأكد على حرص المملكة على تطوير الخدمات الصحية التي تساهم في تقديم الخدمات الصحية داخل المحافظة أو المنطقة دون الحاجة للانتقال لمناطق أخرى.

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توفيق الربيعة
الربيعة
لقاحات كورونا

أحدث التعليقات

fares
بس انا اتوقع انك اكبر من كذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ابوبدر
بدينا . ياعطيف والله ما الومك ٧ اجانب اساسيين مو بس تخليك تقول كذا ولكن تخلينا ننسى ان عندنا منتخب اصلا. 😂
fares
الله المستعان
ابوبدر
قلنا السلاح يفترض يتم منعه قالوا اطلع من البلد 😔
fares
المفروض قبل الشكوي والدعوي يدخلوا فيها اعضاء القروب لحل النزاع افضل من الخصام والشكاوي

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