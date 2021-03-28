الأعداد السابقة للصحيفة

النيابة العامة تنهي 62 % من القضايا بالصلح

Time منذ 30 دقيقة
Views 1546
النيابة العامة تنهي 62 % من القضايا بالصلح

الرياض (صدى):
نجحت مكاتب الصلح في النيابة العامة في معالجة (4726) قضية بنسبة 62 % من إجمالي القضايا، قبل وصولها إلى المحاكم خلال عام 2020م .

وجاء مكتب الصلح بالرياض المرتبة الأولى في قضايا الصلح بـ (1473) قضية، ثم مكاتب الصلح بمكة المكرمة بـ (1256) قضية، ثم مكتب الصلح بالمدينة المنورة بـ (575) قضية فيما كانت باقي القضايا في فروع مكاتب الصلح الأخرى .

الجدير بالذكر أن القضايا الأسرية كانت في مقدمة القضايا التي انتهت بالصلح بإجمالي (2852) قضية ، وذلك في إطار دور النيابة العامة في تحقيق الإستقرار الإجتماعي وتخفيف العبء على المحاكم .

Time واتساب
النيابة العامة
قضايا 2020
قضايا الاسرة
مكاتب الصلح

أحدث التعليقات

fares
بس انا اتوقع انك اكبر من كذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ابوبدر
بدينا . ياعطيف والله ما الومك ٧ اجانب اساسيين مو بس تخليك تقول كذا ولكن تخلينا ننسى ان عندنا منتخب اصلا. 😂
fares
الله المستعان
ابوبدر
قلنا السلاح يفترض يتم منعه قالوا اطلع من البلد 😔
fares
المفروض قبل الشكوي والدعوي يدخلوا فيها اعضاء القروب لحل النزاع افضل من الخصام والشكاوي

أخر الأخبار

بالفيديو.. وزير الصحة: نسعى لتقديم الخدمات دون الحاجة لانتقال المريض من محافظة لأخرى
بالفيديو.. وزير الصحة: نسعى لتقديم الخدمات دون الحاجة لانتقال المريض من محافظة لأخرى
Time منذ 16 دقيقة Views 1376
الراجحي: برنامج صنع في السعودية سيخلق فرص وظيفية للمواطنين
الراجحي: برنامج صنع في السعودية سيخلق فرص وظيفية للمواطنين
Time منذ 21 دقيقة Views 1402
تعليق الاعتكاف بالحرمين في العشر الأواخر من رمضان
تعليق الاعتكاف بالحرمين في العشر الأواخر من رمضان
Time منذ 25 دقيقة Views 1585
النيابة العامة تنهي 62 % من القضايا بالصلح
النيابة العامة تنهي 62 % من القضايا بالصلح
Time منذ 30 دقيقة Views 1546
فوائد مذهلة لـ البلح الأسود
فوائد مذهلة لـ البلح الأسود
Time منذ 35 دقيقة Views 1367
لجين عمران تكشف عن عمرها الحقيقي وخضوعها لعملية تجميل
لجين عمران تكشف عن عمرها الحقيقي وخضوعها لعملية تجميل
Time منذ 51 دقيقة Views 975
8 وظائف صحية شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
8 وظائف صحية شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
Time منذ 56 دقيقة Views 1727
بالفيديو.. الشيخ "السديس" : تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط في رمضان 1442 هـ
بالفيديو.. الشيخ "السديس" : تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط في رمضان 1442 هـ
Time منذ ساعة Views 1816
تقويم التعليم تعلن نتائج القدرات العامة الفترة الثانية
تقويم التعليم تعلن نتائج القدرات العامة الفترة الثانية
Time منذ ساعة Views 1888
برنامج "يسر" يعلن عن وظائف شاغرة
برنامج "يسر" يعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1788