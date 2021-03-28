8 وظائف صحية شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الخدمات الطبية للقوات المسلحة من خلال (بوابة التوظيف)، عن توفر 8 وظائف صحية شاغرة بالطائف والظهران.
وأوضحت الخدمات الطبية، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائية سحب دم بالمختبرات الطبية (العدد 7 وظائف): مكان العمل (مستشفيات القوات المسلحة بالطائف)، بكالوريوس في العلوم بالإضافة إلى اكمال برنامج التدريب على سحب الدم من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وتشمل الوظائف: أخصائى تغذية علاجية: مكان العمل (مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران)، بكالوريوس تغذية علاجية مع خبرة لا تقل عن سنتين، بينما التقديم متاح عبر الرابط الإلكتروني التالي:
1- أخصائية سحب دم بالمختبرات الطبية من هنـــــــــــا .
2- أخصائي تغذية علاجية من هنــــــــــا .