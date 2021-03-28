الأعداد السابقة للصحيفة

8 وظائف صحية شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

Time منذ 56 دقيقة
Views 1727
8 وظائف صحية شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الخدمات الطبية للقوات المسلحة من خلال (بوابة التوظيف)، عن توفر 8 وظائف صحية شاغرة بالطائف والظهران.

وأوضحت الخدمات الطبية، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائية سحب دم بالمختبرات الطبية (العدد 7 وظائف): مكان العمل (مستشفيات القوات المسلحة بالطائف)، بكالوريوس في العلوم بالإضافة إلى اكمال برنامج التدريب على سحب الدم من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وتشمل الوظائف: أخصائى تغذية علاجية: مكان العمل (مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران)، بكالوريوس تغذية علاجية مع خبرة لا تقل عن سنتين، بينما التقديم متاح عبر الرابط الإلكتروني التالي:

1- أخصائية سحب دم بالمختبرات الطبية من هنـــــــــــا .

2- أخصائي تغذية علاجية من هنــــــــــا .

Time واتساب
وظائف
الطائف
الظهران
الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أحدث التعليقات

fares
بس انا اتوقع انك اكبر من كذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ابوبدر
بدينا . ياعطيف والله ما الومك ٧ اجانب اساسيين مو بس تخليك تقول كذا ولكن تخلينا ننسى ان عندنا منتخب اصلا. 😂
fares
الله المستعان
ابوبدر
قلنا السلاح يفترض يتم منعه قالوا اطلع من البلد 😔
fares
المفروض قبل الشكوي والدعوي يدخلوا فيها اعضاء القروب لحل النزاع افضل من الخصام والشكاوي

أخر الأخبار

بالفيديو.. وزير الصحة: نسعى لتقديم الخدمات دون الحاجة لانتقال المريض من محافظة لأخرى
بالفيديو.. وزير الصحة: نسعى لتقديم الخدمات دون الحاجة لانتقال المريض من محافظة لأخرى
Time منذ 16 دقيقة Views 1372
الراجحي: برنامج صنع في السعودية سيخلق فرص وظيفية للمواطنين
الراجحي: برنامج صنع في السعودية سيخلق فرص وظيفية للمواطنين
Time منذ 20 دقيقة Views 1397
تعليق الاعتكاف بالحرمين في العشر الأواخر من رمضان
تعليق الاعتكاف بالحرمين في العشر الأواخر من رمضان
Time منذ 25 دقيقة Views 1585
النيابة العامة تنهي 62 % من القضايا بالصلح
النيابة العامة تنهي 62 % من القضايا بالصلح
Time منذ 30 دقيقة Views 1541
فوائد مذهلة لـ البلح الأسود
فوائد مذهلة لـ البلح الأسود
Time منذ 35 دقيقة Views 1367
لجين عمران تكشف عن عمرها الحقيقي وخضوعها لعملية تجميل
لجين عمران تكشف عن عمرها الحقيقي وخضوعها لعملية تجميل
Time منذ 51 دقيقة Views 975
8 وظائف صحية شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
8 وظائف صحية شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
Time منذ 56 دقيقة Views 1727
بالفيديو.. الشيخ "السديس" : تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط في رمضان 1442 هـ
بالفيديو.. الشيخ "السديس" : تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط في رمضان 1442 هـ
Time منذ ساعة Views 1816
تقويم التعليم تعلن نتائج القدرات العامة الفترة الثانية
تقويم التعليم تعلن نتائج القدرات العامة الفترة الثانية
Time منذ ساعة Views 1888
برنامج "يسر" يعلن عن وظائف شاغرة
برنامج "يسر" يعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1788