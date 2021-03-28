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"الزكاة والدخل" تُطلق حملة تطعيم الموظفين بلقاح كورونا في مقرها الرئيسي

Time منذ ساعة
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"الزكاة والدخل" تُطلق حملة تطعيم الموظفين بلقاح كورونا في مقرها الرئيسي

الرياض (صدى):
أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم، حملة تطعيم موظفيها بلقاح فايروس كورونا (كوفيد – 19) بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية، وذلك في المقر الرئيس للهيئة بمدينة الرياض.

وتأتي حملة تطعيم موظفي "الزكاة والدخل" حرصاً من الهيئة على سلامة موظفيها، وتنفيذاً لتوجيهات الجهات الصحية المعنية في المملكة بالمسارعة لأخذ خطوة الحصول على لقاح فايروس كورونا (كوفيد – 19).

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع منسوبيها إلى المسارعة بالتسجيل في تطبيق صحتي والحصول على اللقاح، والاستفادة من مبادرة الهيئة في توفير لقاح فايروس كورونا (كوفيد – 19) للموظفين وتوفير عناء الذهاب لمراكز اللقاحات الأخرى، مبينةً أن من يحصل على اللقاح سواءً للجرعة الأولى أو الثانية، يحصل على إجازة ليوم واحد غير محسومة من رصيده.

Time واتساب
الرياض
لقاح
فيروس كورونا
الهيئة العامة للزكاة والدخل

أحدث التعليقات

fares
بس انا اتوقع انك اكبر من كذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ابوبدر
بدينا . ياعطيف والله ما الومك ٧ اجانب اساسيين مو بس تخليك تقول كذا ولكن تخلينا ننسى ان عندنا منتخب اصلا. 😂
fares
الله المستعان
ابوبدر
قلنا السلاح يفترض يتم منعه قالوا اطلع من البلد 😔
fares
المفروض قبل الشكوي والدعوي يدخلوا فيها اعضاء القروب لحل النزاع افضل من الخصام والشكاوي

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