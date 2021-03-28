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تقويم التعليم تعلن نتائج القدرات العامة الفترة الثانية

Time منذ ساعة
Views 1888
تقويم التعليم تعلن نتائج القدرات العامة الفترة الثانية

عادل الحربي (صدى):
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن نتائج القدرات العامة (الفترة الثانية) اليوم الأحد 1442/8/15هـ الموافق 2021/3/28م.

وقالت تقويم التعليم عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة عن طريق زيارة الرابط التالي من هنــــــــا .

في وقت سابق أكدت الهيئة أن اختبار القدرات العامة يعـد مقياسًا موحداً لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، ليكون معيارًا عادلاً ودقيقًا للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

Time واتساب
نتائج
القدرات العامة
هيئة تقويم التعليم والتدريب

أحدث التعليقات

fares
بس انا اتوقع انك اكبر من كذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ابوبدر
بدينا . ياعطيف والله ما الومك ٧ اجانب اساسيين مو بس تخليك تقول كذا ولكن تخلينا ننسى ان عندنا منتخب اصلا. 😂
fares
الله المستعان
ابوبدر
قلنا السلاح يفترض يتم منعه قالوا اطلع من البلد 😔
fares
المفروض قبل الشكوي والدعوي يدخلوا فيها اعضاء القروب لحل النزاع افضل من الخصام والشكاوي

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