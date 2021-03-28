تقويم التعليم تعلن نتائج القدرات العامة الفترة الثانية

عادل الحربي (صدى):
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن نتائج القدرات العامة (الفترة الثانية) اليوم الأحد 1442/8/15هـ الموافق 2021/3/28م.
وقالت تقويم التعليم عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة عن طريق زيارة الرابط التالي من هنــــــــا .
في وقت سابق أكدت الهيئة أن اختبار القدرات العامة يعـد مقياسًا موحداً لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، ليكون معيارًا عادلاً ودقيقًا للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.