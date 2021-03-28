الكشف عن المكافأة الموعودة للاعبي الفتح في حالة الفوز بكأس الملك

نواف السالم (صدى):
أوضحت مصادر أن مكافأة مالية كبيرة تنتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، في حالة التتويج بالنسخة الحالية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقد رصدت إدارة الفتح مكافأة مالية قدرها مليوني ريال توزع على اللاعبين والجهازين الفني والإداري، في حالة الفوز بالكأس، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"
فيما لم تعلن إدارة الفتح القرار رسميًا و تكتفي بالإشارة إلى اللاحة الداخلية التي تتضمن آلية صرف المكافآت، وفقًا لأهمية كل مباراة أو إنجاز يحققه الفريق.
ويستعد الفتح لملاقاة التعاون، في 4 إبريل المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.