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الكشف عن المكافأة الموعودة للاعبي الفتح في حالة الفوز بكأس الملك

Time منذ ساعة
Views 1821
الكشف عن المكافأة الموعودة للاعبي الفتح في حالة الفوز بكأس الملك

نواف السالم (صدى):
أوضحت مصادر أن مكافأة مالية كبيرة تنتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، في حالة التتويج بالنسخة الحالية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقد رصدت إدارة الفتح مكافأة مالية قدرها مليوني ريال توزع على اللاعبين والجهازين الفني والإداري، في حالة الفوز بالكأس، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"

فيما لم تعلن إدارة الفتح القرار رسميًا و تكتفي بالإشارة إلى اللاحة الداخلية التي تتضمن آلية صرف المكافآت، وفقًا لأهمية كل مباراة أو إنجاز يحققه الفريق.

ويستعد الفتح لملاقاة التعاون، في 4 إبريل المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.

Time واتساب
التعاون
الفتح
كأس الملك

أحدث التعليقات

fares
الله المستعان
ابوبدر
قلنا السلاح يفترض يتم منعه قالوا اطلع من البلد 😔
fares
المفروض قبل الشكوي والدعوي يدخلوا فيها اعضاء القروب لحل النزاع افضل من الخصام والشكاوي
رااايق
هههههههههههههههه
المهم
وخير ياطير

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