أول تعليق من رونالدو بعد إلقاء شارة القيادة

وكالات (صدى):
اعتذر البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، على إلقاء إشارة قيادة منتخب بلاده على الأرض بعد مباراة الأمس أمام صربيا.
ونشر رونالدو صورة لمنتخب بلاده، عبر موقع "تبادل الصور إنستجرام" وعلق عليها، قائلًا: "كوني قائد منتخب البرتغال هو أحد أعظم الإنجازات والامتيازات في حياتي على الإطلاق، دائمًا اسعى لتقديم كل شئ لبلدى".
وقال مهاجم برتغال: "تقديم الكثير لن يتغير، لكن أحيانا يصعب التعامل مع بعض المواقف، خاصة حين نشعر بأن أمة بأكملها تتضرر".
وأضاف رونالدو: "على الجميع أن يبرفع رأسه الفترة الحالية، ومواجهة التحدي الآن، هيا يابرتغال".