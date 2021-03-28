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زيادة حالات الزواج والطلاق في المملكة

Time منذ ساعة
Views 2819
زيادة حالات الزواج والطلاق في المملكة

علي القحطاني (صدى):
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، عن ارتفاع حالات الزواج في المملكة بنسبة 8.9 % في عام 2020، وذلك وفقا لبيانات السجلات الإدارية لوزارة العدل.

وبلغ إجمالي عدد عقود الزواج نحو 150 ألف عقد، وذلك بارتفاع 8.9 % عن عام 2019، فيما بلغت صكوك الطلاق أكثر من 57 ألف صك، بارتفاع نحو 12.7% عن عام 2019، بينما سجلت منطقة الجوف أعلى معدل للزواج العام بين المواطنين (15 سنة فأكثر) تليها منطقة الحدود الشمالية ثم حائل، وتليها الرياض ومكة.

وسجلت المنطقة الشرقية أدنى معدل للزواج، لافتة إلى أن معظم حالات الزواج لعام 2020 حدثت في شهرَي أغسطس وسبتمبر، كما سجلت الجوف أعلى معدل طلاق تليها حائل ثم الحدود الشمالية، تليها منطقتا الباحة والشرقية، فيما سجلت منطقة جازان أدنى معدل طلاق، معظمها خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2019.

 

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الزواج
المملكة
الطلاق

أحدث التعليقات

fares
المفروض قبل الشكوي والدعوي يدخلوا فيها اعضاء القروب لحل النزاع افضل من الخصام والشكاوي
رااايق
هههههههههههههههه
المهم
وخير ياطير
fares
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
ع. س. ع
بطولات الزعيم كؤوس من ذهب وبطولاتكم خرق،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية 🤛

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