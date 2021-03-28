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بالفيديو.. إطلاق هاتف هجين قابل للطي والدوران

Time منذ 39 دقيقة
Views 1684
بالفيديو.. إطلاق هاتف هجين قابل للطي والدوران

وكالات (صدى):
أطلقت شركة "TCL" الصينية، هاتف جديد يتميز بأنه سيكون قابلا للطي والدوران معا؛ حيث طورت شاشات "OLED" المرنة والقابلة للطي، وذلك بالرغم من أن الجهاز الجديد يجمع الشاشتين معا.

ويعتمد الجهاز على شاشة قابلة للطي و ”DragonHinge“ من "TCL" ، وهو مفصل متعدد التروس تعتقد الشركة الصينية أنه يمكّنها من بناء مجموعة متنوعة من الأجهزة القابلة للطي، وبعد توسيع الجهاز، ويمكن للمستخدمين سحب شاشة داخلية لتوسيع الجهاز بشكل أكبر، وتحويل الهاتف الذكي الصغير إلى جهاز لوحي كبير.

ومن المنتظر أن يقدم الجهاز تجربة الحاسب اللوحي الكبير دون الشكل السميك للنموذج الأولي السابق القابل للطي المزدوج للشركة، فيما كانت قد كشفت الشركة منذ نحو عام عن بعض تصاميم النماذج الأولية التي كانت تطورها.

 

Time واتساب
هواتف
شركة tcl
هاتف قابل للطي

أحدث التعليقات

fares
ما عرفته بس احس انه كان شكلها بالشعر الطويل احلي
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
fares
راحو الاثنين عن عيالهم وبقي الاسي والحقد بين اولاده وبالله المستعان
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
محمد الدوسري
ابببببببببب اللللللللللل

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