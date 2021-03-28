بالفيديو.. إطلاق هاتف هجين قابل للطي والدوران

وكالات (صدى):
أطلقت شركة "TCL" الصينية، هاتف جديد يتميز بأنه سيكون قابلا للطي والدوران معا؛ حيث طورت شاشات "OLED" المرنة والقابلة للطي، وذلك بالرغم من أن الجهاز الجديد يجمع الشاشتين معا.
ويعتمد الجهاز على شاشة قابلة للطي و ”DragonHinge“ من "TCL" ، وهو مفصل متعدد التروس تعتقد الشركة الصينية أنه يمكّنها من بناء مجموعة متنوعة من الأجهزة القابلة للطي، وبعد توسيع الجهاز، ويمكن للمستخدمين سحب شاشة داخلية لتوسيع الجهاز بشكل أكبر، وتحويل الهاتف الذكي الصغير إلى جهاز لوحي كبير.
ومن المنتظر أن يقدم الجهاز تجربة الحاسب اللوحي الكبير دون الشكل السميك للنموذج الأولي السابق القابل للطي المزدوج للشركة، فيما كانت قد كشفت الشركة منذ نحو عام عن بعض تصاميم النماذج الأولية التي كانت تطورها.