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"التعاون الإسلامي" تدين استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين بالمملكة

Time منذ 54 دقيقة
Views 1600
"التعاون الإسلامي" تدين استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين بالمملكة

جدة (صدى):
أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة اليوم ، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة مفخخة قبل الوصول إلى أهدافها .

وجدد معالية وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تأييده لكل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

Time واتساب
المملكة
منظمة التعاون الإسلامي
مليشيا الحوثي الإرهابية

أحدث التعليقات

fares
ما عرفته بس احس انه كان شكلها بالشعر الطويل احلي
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
fares
راحو الاثنين عن عيالهم وبقي الاسي والحقد بين اولاده وبالله المستعان
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
محمد الدوسري
ابببببببببب اللللللللللل

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