الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. إطلاق برنامج «صنع في السعودية» اليوم

Time منذ ساعة
Views 1875
بالفيديو.. إطلاق برنامج «صنع في السعودية» اليوم

الرياض (صدى):
يشهد اليوم الأحد، إطلاق برنامج "صنع في السعودية" ، لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، وذلك برعاية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن المنتظر أن يعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، خلال الحفل الذي سيقام اليوم عن بعد عن الشعار، الذي يقدّم هوية رسمية موحّدة للترويج للمنتجات والخدمات السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح الجراح، في وقت سابق أن ارتفاع مستوى كفاءة المنتج السعودي وتصديره إقليميًا، كان الدافع وراء إطلاق البرنامج الذي يهدف لتشجيع المواطنين على شراء المنتجات المصنعة محليًا.

 

Time واتساب
ولي العهد
صنع في السعودية

أحدث التعليقات

fares
ما عرفته بس احس انه كان شكلها بالشعر الطويل احلي
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
fares
راحو الاثنين عن عيالهم وبقي الاسي والحقد بين اولاده وبالله المستعان
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
محمد الدوسري
ابببببببببب اللللللللللل

أخر الأخبار

الشؤون الإسلامية تغلق مسجد مؤقتاً في تبوك بعد ثبوت إصابة بكورونا وإعادة فتح 9 مساجد
الشؤون الإسلامية تغلق مسجد مؤقتاً في تبوك بعد ثبوت إصابة بكورونا وإعادة فتح 9 مساجد
Time منذ 24 دقيقة Views 1527
بالفيديو.. وزير الصناعة يوضح ملامح برنامج "صنع في السعودية"
بالفيديو.. وزير الصناعة يوضح ملامح برنامج "صنع في السعودية"
Time منذ 28 دقيقة Views 1631
بالفيديو.. صمود الكندري تبهر الجمهور بإطلالتها الجديدة كلياً
بالفيديو.. صمود الكندري تبهر الجمهور بإطلالتها الجديدة كلياً
Time منذ 34 دقيقة Views 647
بالفيديو.. إطلاق هاتف هجين قابل للطي والدوران
بالفيديو.. إطلاق هاتف هجين قابل للطي والدوران
Time منذ 38 دقيقة Views 1660
"التعاون الإسلامي" تدين استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين بالمملكة
"التعاون الإسلامي" تدين استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين بالمملكة
Time منذ 53 دقيقة Views 1599
الحكم ببراءة رانيا يوسف بعد تصريحاتها المثيرة عن الحجاب
الحكم ببراءة رانيا يوسف بعد تصريحاتها المثيرة عن الحجاب
Time منذ 58 دقيقة Views 515
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن توفر فرص وظيفية قانونية شاغرة
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن توفر فرص وظيفية قانونية شاغرة
Time منذ ساعة Views 1617
فيديو مثير لفرح الهادي وعقيل الرئيسي والأخير: لا أحبها !
فيديو مثير لفرح الهادي وعقيل الرئيسي والأخير: لا أحبها !
Time منذ ساعة Views 1149
قناة السويس: إزالة 27 ألف متر مكعب من الأتربة بعمق 18 مترا
قناة السويس: إزالة 27 ألف متر مكعب من الأتربة بعمق 18 مترا
Time منذ ساعة Views 2248
مواطن يقتل شقيقه بعيار ناري في الطوال
مواطن يقتل شقيقه بعيار ناري في الطوال
Time منذ ساعة Views 3285