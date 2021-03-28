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«الشورى» يطالب بالإسراع في استكمال المراحل المتبقية لإطلاق منصة المعلومات الصناعية

Time منذ 18 دقيقة
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«الشورى» يطالب بالإسراع في استكمال المراحل المتبقية لإطلاق منصة المعلومات الصناعية

الرياض (صدى):
طالب مجلس الشورى في - قرار أصدره اليوم الأحد – بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440/ 1441 هـ، الصندوق بالإسراع في استكمال المراحل المتبقية لإطلاق منصة المعلومات الصناعية، والتي من شأنها توفير معلومات قيمة عن نشاط الصندوق الصناعي للجهات ذات العلاقة.

‏‎وأكد المجلس على الصندوق تحديث وتطوير آليات التمويل لمعالجة التفاوت بين المعتمد والمنصرف بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد؛ والموازنة بين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي لم يتم صرفها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتمويل الصناعة في المناطق الواعدة خصوصًا الأقل نموًا، وتقديم بيانات للإنجازات المتحققة لكل عام مقارنة بالعام السابق متضمنةً القطاعات المختلفة.

وأوضح مجلس الشورى على صندوق التنمية الصناعية السعودي تبني سياسات إقراضية تمنح أولوية ومزايا تفضيلية للقطاعات والمنشآت الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية التي توظف نسب مرتفعة من الكوادر الوطنية ، وهي توصية إضافية لعضو المجلس الدكتور يوسف السعدون أخذت اللجنة بمضمونها.

وناشد الصندوق بتبني سياسات إقراضية تمنح أولوية ومزايا تفضيلية للقطاعات والمنشآت الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية التي توظف نسب مرتفعة من الكوادر الوطنية , وهي توصية إضافية لعضو المجلس الدكتور يوسف السعدون أخذت اللجنة بمضمونها، كما طالب بدراسة تمويل الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية بهدف توطين ونقل التقنية والوصول إلى اقتصاد المعرفة ، وهي توصية إضافية لعضو المجلس رائدة أبو نيان أخذت اللجنة بها.

 

 

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مجلس الشورى
صندوق التنمية الصناعية

أحدث التعليقات

رااايق
كل شي يبان وقت البيان *** يقولون الشمام مع الفراولة عصير رااائع **
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
khalidnaam
وأوضحت وزارة الصحة أن ذلك بسبب تأخير المعاملة، مشيرة إلى أن المعاملة، وهو ما دعا مقر الوزارة بالرياض بأن يطلب منها رفع تظلم آخر، بحسب الوطن وش يفهم من خذه الصيغة
ا
ارفع عليها قضية ولاترحمها حتى وهي مطلقه لاحقه شرها
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
طيب جحفلي ماله منصب في النادي ؟؟؟

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