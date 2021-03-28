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سوق الحريم بالمقيبرة خلف المقصبة من جنوب بالسبعينات الميلادية
منذ ساعة
1211
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أحدث التعليقات
رااايق
كل شي يبان وقت البيان *** يقولون الشمام مع الفراولة عصير رااائع **
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
khalidnaam
وأوضحت وزارة الصحة أن ذلك بسبب تأخير المعاملة، مشيرة إلى أن المعاملة، وهو ما دعا مقر الوزارة بالرياض بأن يطلب منها رفع تظلم آخر، بحسب الوطن وش يفهم من خذه الصيغة
ا
ارفع عليها قضية ولاترحمها حتى وهي مطلقه لاحقه شرها
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
طيب جحفلي ماله منصب في النادي ؟؟؟
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