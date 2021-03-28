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الصندوق العقاري" يودع أكثر من 669 مليون ريال لمستفيدي "سكني"

Time منذ ساعة
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الصندوق العقاري" يودع أكثر من 669 مليون ريال لمستفيدي "سكني"

الرياض (صدى):
أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، عن إيداعه أكثر من 669 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" وصندوق التنمية العقارية لشهر مارس الجاري 2021، مؤكداً على استمرار الدعم السكني لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية2030.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مارس تجاوز 669 مليون ريال، وخُصص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء أو جاهزة، والأسر المستفيدة من خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر مارس، بلغت نحو 26.8 مليار ريال.

وقال ابن ماضي : إن إعلان الصندوق إيداع الدعم الشهري لمستفيدي "سكني" من برنامج القرض العقاري المدعُوم وما يقدمه من حلول تمويلية وخيارات سكنية يأتي استمراراً لجهود الصندوق في تقديم الدعم السكني للأسر السعودية وتمكينها من الحصول على المسكن وفق رغباتها وقدراتها، مشيراً إلى أن أكثر من 424 ألف أسرة سعودية استفادة من "القرض المدعوم" لشراء منازلها في جميع مناطق المملكة، منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017 وحتى نهاية 2020م.

وأشار المشرف العام على الصندوق إلى مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية اعتمد الأسبوع الماضي تاريخاً موحداً لإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج "سكني" وهو يوم (24) من كل شهر ميلادي لتمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم 43 خدمة إلكترونية عبر أجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، ليتيح لمستفيدي برنامج "سكني" والصندوق العقاري الاستعلام عن "القرض المدعُوم" وإنهاء إجراءات الحصول عليه بشكل ذاتي وإلكتروني، كما وفّر الصندوق قنوات الاتصال الموحد (199088) والتواصل الاجتماعي للرد والإجابة على استفسارات مستفيدي القرض العقاري المدعُوم.

Time واتساب
صندوق التنمية العقارية
سكني
حسابات المواطنين

أحدث التعليقات

رااايق
كل شي يبان وقت البيان *** يقولون الشمام مع الفراولة عصير رااائع **
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
khalidnaam
وأوضحت وزارة الصحة أن ذلك بسبب تأخير المعاملة، مشيرة إلى أن المعاملة، وهو ما دعا مقر الوزارة بالرياض بأن يطلب منها رفع تظلم آخر، بحسب الوطن وش يفهم من خذه الصيغة
ا
ارفع عليها قضية ولاترحمها حتى وهي مطلقه لاحقه شرها
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
طيب جحفلي ماله منصب في النادي ؟؟؟

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